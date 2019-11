To ve Zlíně zavládla po předehrávce 9. kola extraligy spkojenost. Vždyť ševci si připsali třetí vítězství z posledních čtyřech odehraných utkání. „Jsme rádi, že jsme zvládli takto důležité střetnutí a doma získali všechny body,“ těší kouče Fatry Přemysla Obdržálka.

Zlíňané proti ambicióznímu nováčkovi potvrdili nečekaný vzestup a po dlouhých týdnech už nejsou poslední. „Odpoutali jsme se ode dna. Tak doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přeje si Obdržálek.

Domácí tým zvládl důležité střetnutí i přesto, že se jim vůbec nedařilo na servisu. „Kluky musím pochválit. Byli koncentrovaní, i když se nedařilo,“ pravil zlínský trenér.

Hráčům Fatry skvěle vyšel první set, který opanovali 25:16. „Vůbec nám nešlo podání,“ mrzelo frýdecko-místeckého kapitána Tomáše Širokého.

Beskydští poté v napínavé koncovce druhého setu srovnali stav, jenže přetahovanou ve třetím, stejně jako závěr zajímavého střetnutí i díky nesmírné obětavosti, zvládli domácí hráči. „Chvílemi to vypadalo, jako by byl v naší hře chaos, který ale pramenil z přemíry snahy a bojovnosti,“ usmíval se Obdržálek.

Beskydům v Baťově městě citelně scházel zraněný univerzál Babić. Kromě černohorského reprezentanta hosté postrádali ve Zlíně i další zahraniční akvizice. Klubem z Frýdku-Místku po postupu do extraligy prošlo už deset cizinců, přičemž ruský univerzál Jegor Aiu z výkonnostních důvodů skončil. Momentálně jsou v kádru Beskyd volejbalisté devíti národností. „Z nich ale kvůli zraněním může hrát tak půlka,“ posteskl si nedávno kouč nováčka Přemysl Kubala.

Jeho tým ale ukázal, že nebude v nejvyšší soutěži do počtu. „Byl to opravdu náročný zápas. U nich to ale bude o poznání těžší,“ ví Obdržálek a přiznává, že čekal úplně jinou sestavu soupeře. „Já do toho nevidím. Beskydy mají na soupisce deset cizinců. Je to takové zvláštní, já jim do toho ale kecat nebudu,“ dodal se smíchem kouč Fatry.

„My jsme svůj výkon od druhého setu zlepšili, přesto byli domácí v koncovkách setů více agresivnější v obraně,“ viděl hlavní příčiny porážky hostující kapitán Tomáš Široký. „K vidění bylo vyrovnané utkání, ve kterém jsme propadli v obraně na síti,“ dodal trenér Beskyd Přemysl Kubala.

Ani v následujícím kole to jeho svěřenci nebudou mít vůbec jednoduché, jelikož se na domácí palubovce postaví v sobotu 7. prosince od 19.30 hodin týmu z Ústí nad Labem.



Uniqa extraliga volejbalistů, předehrávka 9. kola:

Fatra Zlín – Black Volley Beskydy 3:1 (16, -23, 24, 22)

Rozhodčí: Spáčil, Vachutka. Diváci: 420. Doba hry: 100 min.

Zlín: Šulc 4, Čechmánek 8, Čech 18, Motyčka 8, Navláčil 11, Adamec 18, libero: Viceník. Střídali: Vašíček, Varous 1. Trenér: Přemysl Obdržálek.

Frýdek-Místek: Prokůpek, Kozák 7, Drozd 5, Mitić 3, Krysiak 18, Dustinac 7, libero: Nogueira. Střídali: Pospíšil, Mečiar 13, Široký. Trenér: Přemysl Kubala.