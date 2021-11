Extraligoví házenkáři Frýdku-Místku z letošních sedmi zápasů vyhráli jediný. Stále však věří, že se podívají do vyřazovacích bojů.

Házenkáři Frýdku-Místku se letos trápí. | Foto: Jan Smekal

Frýdek-Místek naposledy prohrál na půdě posledních Hranic a v tabulce je třetí od konce. „Bylo to zklamání. Chtěli jsme vyhrát, byla to vlastně i naše povinnost, ale neuspěli jsme,” řekl pro Deník trenér Frýdku-Místku Daniel Valo, jehož tým nejel do Hranic v ideálním rozpoložení. Kabinu totiž o několik dní dříve zasáhl covid, který vyřadil pět hráčů. Dalších šest házenkářů, kteří nebyli očkovaní, muselo do karantény. „Přišli jsme tak o jedenáct kluků, kteří se nám vrátili až den před zápasem. Před klíčovým duelem jsme trénovali v osmi lidech,” uvedl Valo.