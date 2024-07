Jedenáct let působil v Itálii, kde s týmem AC Milán vyhrál v roce 2007 Ligu mistrů. S profesionální fotbalovou kariérou se rozloučil před vyprodanými Bazaly, kde se slavnostního aktu zúčastnilo 20 tisíc lidí. Hostem dalšího dílu podcastu Deníku byl bývalý reprezentant a fotbalový hráč AC Milán Marek Jankulovski. Co se naučil od Italů? Jaké bylo rozloučení s kariérou a čemu se věnuje nyní? To se dozvíte v podcastu Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým. Podcast moderuje redaktorka Kateřina Součková.

Začínal v Baníku Ostrava, odkud ve 23 letech odešel hrát do Itálie. „Tehdy jsme se sbalili a odjeli do jiné země. Byla to jiná kultura, mentalita i jazyk, takže to nebylo jednoduché, ale s rodinou jsme to zvládli. Člověku to dá velkou zkušenost,“ řekl Marek Jankulovski. Od Italů se naučil nebrat všechno tak vážně a být nad věcí.

Profesionální kariéru musel Jankulovski ukončit kvůli zranění, které přišlo teprve po pár minutách od návratu na hřiště v dresu Baníku Ostrava. Nyní se objevuje například na benefičních zápasech s bývalými spoluhráči. „Chodím si ten fotbal užít. Nechci riskovat nějaké zranění, takže mi nevadí, když hraju třeba jen pět minut nebo půlhodinu. Samozřejmě se najdou i takoví, kteří do všeho jdou na maximum, i když už jsou starší,“ uvedl v podcastu bývalý fotbalista.

close info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl bývalý český fotbalový obránce Marek Jankulovski. Nyní se věnuje prodeji vína v rámci projektu The Wine Of The Champions, do kterého se zapojilo už 15 bývalých hráčů fotbalu. „Víno jsem měl rád ještě před příchodem do Itálie. Tam je běžné, že si dáte skleničku i k obědu třeba i před tréninkem. Prostě Itálie a víno patří k sobě. Mám už i svou značku, kterou se snažím distribuovat do restaurací nejen v Česku,“ řekl k novému koníčku a práci Jankulovski k podcastu. Kromě vína ale poslední rok věnuje pozornost i své vnučce Medě. „Jsou to ty nejkrásnější momenty v životě. Dětství mých holek jsem si moc neužil, protože jsem byl zrovna na vrcholu kariéry. Proto si teď roli dědečka užívám,“ zmínil bývalý fotbalista.

V podcastu se rozpovídal o jeho působení v Baníku Ostrava na pozici sportovního ředitele nebo o jeho plánovaném benefičním fotbalovém utkání, které proběhne v rámci festivalu Ladná Čeladná, který proběhne od 2. do 3. srpna 2024. „Charitativní utkání proběhne v sobotu 3. srpna ve 13 hodin a přijede tam spousta mých kamarádů. Diváci tak uvidí v akci například Milana Baroše nebo Honzu Laštůvku. Nechci říkat ještě všechna jména, ale možná se tam objeví i pár kluků, kteří vyhráli letošní mistrovství světa v ledním hokeji,“ dodal Jankulovski.