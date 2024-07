Je jedním z nejdéle sloužících starostů v regionu, Pavol Lukša, starosta obce Čeladná na Frýdecko-Místecku je ve funkci už čtyřiatřicet let. „Znám v obci každičkou hroudu. Neříkám, že jsem starousedlík, naši se sem přistěhovali, když mi byly čtyři měsíce, ale znám tu každou trávu, každý kámen,“ řekl v podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny Pavol Lukša. Záměrem Ostravských ozvěn je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Čeladná se za tu době podle něj změnila, rozrostla se. Z původních devatenácti set obyvatel na dnešní tři tisíce. „Nevím, jestli to je to správné měřítko, jak zhodnotit ty proměny, ale když jsem nastupoval, tak byla cena za metr čtvereční stavebního pozemku čtyřicet korun. Dneska je to tři tisíce a výše,“ uvedl Pavol Lukša.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl starosta obce Čeladná, Pavol Lukša. Malé zemětřesení zažil na přelomu roku 2021 a 2022, kdy se obec rozhodla koupit hotel Prosper, nyní hotel Yura. Ve hře bylo jej přebudovat na byty pro mladé rodiny nebo seniory.

„I dnes bych se rozhodl stejně, tehdy se hotelu nedařilo, hrozilo, že z něj bude ubytovna. Dnes je v pronájmu a je na tom mnohem lépe a my máme takovou zásadu, že co funguje, do toho nezasahujeme a Yura funguje,“ řekl starosta Lukša.