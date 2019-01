Moravskoslezský kraj - Rozmarné počasí letošního léta zvýšilo zájem o pobyty u moře. Zájezdy last minute jsou mezi lidmi stále v kurzu. Ušetří jim totiž peněženku i o několik stovek až tisíců korun.

Lidé často využívají nabídky last minute. | Foto: Archiv VLP

„Poslední roky jinak nejezdím. Z časových důvodů si dovolenou nemohu dopředu naplánovat. Jak se naskytne skulinka, podívám se na internet a jedu,“ prozradil Jaroslav Veselý z Ostravy.

„Letošní sezona je jedna z nejlepších. Ve srovnání s uplynulými lety jsme zaznamenali až desetiprocentní nárůst zájmu o zájezdy last minute. Nahrává tomu nejen počasí, ale i poměrně silná koruna,“ říká ředitelka CK KovotourPlus Bohdana Reljičová. „V červenci jsme takto uvolnili na trh dvacet procent našich ubytovacích kapacit ve středomoří a Bulharsku. Lidé si už zvykli odjet na dovolenou na poslední chvíli,“ doplňuje majitel cestovní kanceláře Jiří Hájek.

To potvrzuje i rodina Novotných, která se právě vrátila z řeckého ostrova Korfu. Za zájezd na poslední chvíli k moři zaplatili téměř stejně jako za ubytování v penzionu v Krkonoších, kde původně hodlali trávit letošní dovolenou „Navíc u moře máme větší jistotu, že nám bude přát počasí,“ srovnává hlava rodiny.

Last minut je fenoménem poslední doby. Lidé mají stále méně času, proto se často rozhodují až pár dní před odjezdem. „Až osmdesát procent našich zájemců o dovolenou na poslední chvíli je pracovně vytížených. To, kam pocestují, řeší zhruba týden před odjezdem. Většinou si vybírají sedmi či osmidenní pobyty s leteckou dopravou, s plnou penzí nebo all inclusive,“ doplňuje Reljičová. Jak dále uvedla, KovotourPlus má prodejní místa i přímo na letištích v Praze, Brně a Ostravě. „Někteří lidé se pro dovolenou rozhodnou v sobotu ráno a večer k moři skutečně odletí,“ tvrdí.

Největší zájem je podle ní o přímořské destinace v Řecku, které jsou letos téměř vyprodány. „Díky rostoucí kvalitě služeb a příznivým cenám stoupá zájem i o Bulharsko a Turecko. Mezi stálicemi trvale zůstává Černá Hora, Chorvatsko a Itálie,“ doplňuje Bohdana Reljičová. Pobyty na poslední chvíli jsou lákavé především u leteckých zájezdů. „Právě ty jdou na odbyt především. I naši turisté už požadují určitý komfort v cestování a dávají předost letecké dopravě než mnohahodinové cestě autem či autobusem,“ uvedla.

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Tomia Okamury se letos v létě prodávalo kolem 25 tisíc zájezdů last minute týdně. Během deštivých týdnů v červenci zaznamenaly cestovní kanceláře desetiprocentní meziroční nárůst zájmu o zahraniční zájezdy, naopak s příchodem tropických dnů nastal pokles. Zájezdy se slevou si lidé kupují těsně před odjezdem, takže na rozhodnutí jet, či nejet k moři má vliv i momentální předpověď počasí. Vyčkávání s nákupem zájezdů se nakonec vyplatí i cenově. „V září výrazně poklesnou i základní ceny zájezdů, jelikož bude již po hlavní sezoně, na což čeká mnoho českých turistů,“ připustil Okamura.

„Letos je o zájezdy na poslední chvíli obrovský zájem, chodí spousty lidí,“ potvrzuje i pracovnice z cestovní kanceláře Favorit. Dovolená last minute ovšem má podle ní také svá úskalí. „Člověk nemusí dostat dovolenou podle svých představ a na některé se nakonec nedostane vůbec,“ upozorňuje. Řada rodin nechává výběr dovolených na poslední chvíli už několik let. „Je nám jasné, že ne vždy seženeme hotel, který jsme si vyhlédli, ale peníze, které ušetříme, nám pak zvednou úroveň dovolené přímo v místě,“ popsal své zkušenosti s last minute Petr Mareš.