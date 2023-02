Začalo to pojízdnou kavárnou v centru Ostravy, teď zásobují domácnosti i kavárny výběrovou kávou. Pražírnu Father’s Coffee Roastery založil Petr Kvasnička se svou manželkou Marií poté, co měli za sebou provoz pojízdné kavárny i pár let zkušeností v Berlíně.