První trpaslík se v ulicích Vratislavi objevil přesně před dvaceti lety a s úplně jiným podtextem, ale až v roce 2005 se z nich stal základ pro turistický hit. Nyní je trpaslíků v ulicích tolik, že o přesném čísle se lidé jen dohadují. Má se za to, že míst, kde Krasnale najdete, je už kolem tří set, samotných sošek na nich je pak na pět set!

Nacházejí se v širším centru města a spatřit je můžete v podstatě kdekoli – většinou na chodníku, ale nacházejí se také u prodejních stánků, na lampách, ve výlohách. Traduje se, že kdo si otevře nový obchod, trpaslík následuje. Jejich ztvárnění je různé, někteří tlačí velké koule, jiný si u pouličního stánku čte noviny u stolku s šálkem čaje.

Pro adventní trhy v polské Vratislavi jsou typické speciální hrníčky ve tvaru boty. Každý rok mají jinou barvu.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Další si hraje na Sherlocka Holmese, jiný hází odpad do popelnice. Jiní jsou umělci. Říká se, že není lidská činnost nebo vlastnost, kterou by trpaslíci neznázorňovali. Někdy se nacházejí přímo pod nohama, proto se ve Vratislavi vyplatí dávat pozor.

Fotománie

To ale ve většině případů není problém. Naopak trpaslíky lidé cíleně vyhledávají a počítají, kolik jich za čas strávený ve městě naleznou. Mají speciální webovou stránku (i v češtině), mapa s jejich rozmístěním je k dostání v infocentrech nebo ke stažení na internetu. S trpaslíky se fotí téměř všichni.

„Sotva jsme přijeli, ale bylo to to první, co dcerku zaujalo. Teď už jen hledáme,“ řekla Deníku s úsměvem paní Martina z Lysé nad Labem. Někteří si trpaslíky fotí samostatně, jiní si u nich dělají selfíčka nebo se nechávají vyfotografovat jinými. Sošky si u návštěvníků města získaly takovou oblibu, že mnohdy zastiňují i historické památky, kterých je město plné. Jen katedrály jsou zde hned čtyři.

Hrníček jako suvenýr

Další z vratislavských symbolů, alespoň tedy v předvánočním čase, jsou památeční adventní hrníčky. Jelikož se na trzích pití do ničeho jiného nenalévá, jsou skutečně všude. Stojí 15 zlotých a přestože jsou vratné, lidé si je povětšinou nechávají na památku.

Někteří už mají celou sbírku, protože každý rok mají hrníčky, jak jinak než ve tvaru trpasličí boty, jinou barvu a motiv. Letos jsou tyrkysové, ale například v roce 2017 byly červené a o rok později modré.

Právě tuto kombinaci má doma paní Veronika z Karvinska. „Škoda, že u nás taková pěkná tradice není. Holt plastové nick-nacky nebo ekologické papírové kelímky jsou pro dnešní dobu příznačnější,“ konstatovala návštěvnice.

Jarmark Bożonarodzeninowy neboli adventní trhy ve Vratislavi patří mezi nejlepší v celém Polsku.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Tip Deníku

Máte dost davů? Vyrazte na ostrovy!

Přestože v těchto týdnech lidé do Vratislavi vyrážejí především patrně za adventními trhy, pro někoho může být naprosté mačkání se v centru města mezi mnoha desítkami tisíc lidí až příliš. Zajímavou alternativu nabízí řeka Odra, která severně od centra města vytváří svými meandry a větvením překrásnou ostrovní krajinu. Architektonicky zajímavé jsou už samotné mosty, které ostrovy spojují. Nejkrásnějším místem je zde Tumský ostrov (Ostrów Tumski), který paradoxně ostrovem není. Nejen díky Katedrále svatého Jana Křtitele, z níž je překrásný výhled na město, zde na návštěvníky doslova dýchne historie. Chodí zde však jen zlomek lidí, takže zde vládne klid a pohoda, kterou lze umocnit v některé z mnoha restaurací s vynikající atmosférou. Na ostrůvcích se nacházejí také výletní přístavy a i v adventním čase je možné se po Odře proplout na lodi.