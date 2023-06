Takzvaný remodeling prodělal market v místeckém centru. Do prodejny Albert Frýdek-Místek se ve středu 14. června v sedm hodin ráno začali opět hrnout zákazníci. Zavřeno tu měli devatenáct dnů.

Místecký supermarket Albert otevřeli po takzvaném remodelingu, 14. 6. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Venku stálo snad dvacet zákazníků, které jsme ještě před zahájením provozní doby vpustili do vestibulu. Bylo to skoro jako každý obyčejný den, až nás to zaskočilo,“ popisoval personál obchodu. Příchozí měli o prodejnu v novém zájem.

Manažerka místeckého Albertu zmínila, že změnou prošel celý supermarket s výjimkou umístění pokladen a pultu s obsluhou. Ale i ten byl vyměněn za nový.

„Prodejna po modernizaci začala nabízet pohodlnější i rychlejší nákup s důrazem na čerstvé potraviny. Přibylo šest samoobslužních pokladen, z nichž polovina slouží k platbě kartou a druhá polovina k platbě v hotovosti. Nové je například LED osvětlení, chladící nábytek či teplotní čidla, která šetří energie a hlídají kvalitu,“ vyjmenoval mluvčí řetězce Jiří Mareček.

Jako bludný Holanďan

Zákazníci mají podle něj možnost vybírat i z produktů podporujících zdravý životní styl, zařazen je sortiment pro klienty se zdravotním omezení nebo alternativními stravovacími návyky. Ať už jde o produkty bio, veganské či vegetariánské, nebo ty bez lepku, cukru a laktózy.

„Jako Bludný Holanďan, ale zvyknu si,“ popsal jeden z prvních zákazníků své dojmy. Vnitřní dispozice prodejny je nyní zrcadlově obrácená. Zeleninu už tedy nenašel vpravo za pokladnami, ale na protilehlé straně. Stejně tak se z levé strany na opačnou přestěhovaly nápoje. Podobné úpravy prodejen provádí řetězec na více místech republiky.