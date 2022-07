Opakovaně se nenašel zájemce o pronájem, oprava propouštějícího tělesa by byla finančně náročná. I proto vznikla studie proměny části nevyužitého areálu na „Modernizaci zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“.

Ředitel školy Pavel Cieslar potvrdil, že stávající areál pro školní zemědělskou technikou v ulici Cihelní ve Svibici je zastaralý a nesplňuje požadavky pro výuku zemědělských oborů. Navíc je objekt ekonomický dále neudržitelný. „Přišli jsme s plánem přestavět nevyužitou část areálu ve Frýdecké ulici na moderní objekt pro umístění zemědělských strojů a techniky s venkovním prostorem pro ukázky využití a obsluhu traktorů a strojů,“ řekl Pavel Cieslar s tím, že areál je mnohem blíž ke škole než Svibice, navíc nabídne zázemí pro šatny učňů i pedagogů.

Na obnovu přispěje škole zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj. „Kraj zadal studii na demolici bazénu a rekonstrukci stávající objektů ve Frýdecké ulici na moderní zázemí pro zemědělské obory Albrechtovy střední školy. To je první etapa. V budoucnu bychom se chtěli zaměřit na úpravu celého školního areálu tak, aby mohl by lépe sloužit pro pořádání kulturních akcí, současně by zde mohlo být moderní venkovní sportoviště,“ uvedl během pracovního jednání na ploše koupaliště náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny (vlevo) s ředitelem školy Pavlem Cieślarem u plochy bazénu, kterou čeká proměna.Zdroj: se svolením Doroty Havlíkové

Autor studie Czesław Mendrek uvedl, že při zpracování studie si kladl za cíl upravit roztříštěné hospodářské přístavby z různých období do ucelené budovy s designem odpovídajícím současnému stylu Albrechtové střední školy. Projekt počítá s bezpečným oddělením „klidové části“ školního dvora od technické části. Vlastní příjezd na hospodářský dvůr nové zemědělské haly bude z ul. Na Horkách, nikoliv z Frýdecké.