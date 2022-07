Řád německých rytířů

Arkády byly součástí zahrady komendy Řádu německých rytířů, ti přišli do slezské metropole už koncem dvanáctého století. Podloubí jeho členové modernizovali od počátku devatenáctého století, přesné datum není známo. Faktem ale je, že už v roce 1866 osmadvacet metrů dlouhé arkády stály na svém místě. Návštěvníci farské zahrady se zde schovávali před deštěm, ve sluneční výhni jim zase podloubí poskytlo příjemný stín.

V roce 1966 se arkády staly součástí parku a začaly se zde pořádat výstavy nebo čtení poezie. Objekt patřil Biskupství ostravsko-opavskému, v roce 2017 byl na žádost města převeden do jeho majetku. To už ale bylo podloubí zbídačené a několik let jej okupovali bezdomovci.

Technické služby arkády denně vyklízely, ve spolupráci se strážníky odtud odváželi množství odpadků a jiných předmětů, avšak vždy se jednalo o Sisyfovskou práci. Cílem již tehdejšího vedení radnice bylo, aby se arkády znovu proměnily na atraktivní prostor, kterému se lidé nebudou vyhýbat obloukem, ale naopak zde budou chtít trávit svůj čas. A v této vizi pokračovalo i vedení nynější.

Hrozba zřícení

Arkády se začaly opravovat letos na jaře a práce přišly na 2,4 miliony korun. Původně magistrát kalkuloval s nižší částkou, jenže se ukázalo, že arkády jsou silně podmáčené a hrozilo jejich zřícení. Objekt se tedy musel zpevnit a objevily se i další vícepráce.

„Nejdříve jsme měli v úmyslu provést jen základní úpravy, nátěr, opravu střechy. Nicméně při realizaci jsme zjistili, že se musí provést opravy hlubší. Rekonstruovala se celá základní deska a zcela nová musela být i střecha,“ přibližuje opavský primátor Tomáš Navrátil. Novotou září i prostranství kolem arkád, zbývá už jen, aby vyrostla zasetá tráva. Podloubí je také barevně nasvíceno. A na to, aby se sem pochybné existence nevraceli, nově dohlíží kamery městské policie.

Radnice chce, aby arkády nebyly jen místem pro konání výstav nebo koncertů, ale aby se tady obyvatelé města a jeho návštěvníci zdržovali také během dne. Mohla by zde vyrůst malá kavárna s posezením, zkrátka odpočinková zóna pro běžný den. Jak již bylo řečeno, arkády jsou majetkem města. „Zatím to takto zůstane. Nicméně jednáme s novou paní ředitelkou Opavské kulturní organizace, že i tento kulturní stánek by mohl být pod jejich patronátem a mohli by se o něj starat,“ dodává naší redakci primátor.

Arkády otevřela vernisáž výstavy Lucie Seifertové, autorky komiksu o Johanu Gregou Mendelovi. Světoznámý genetik je totiž s Opavou spjat, neboť ve slezské metropoli šest let studoval a je po něm pojmenováno i zdejší gymnázium. V souvislosti s Mendelem se letos v Opavě konalo a koná hned několik akcí, protože letos si veřejnost připomíná výročí 200 let od jeho narození. Atmosféru otevření arkád a vernisáže dokreslil koncert Dominika Fajkuse (klavír) a Jana Hanouska (violoncello).