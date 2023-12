Marlenka se vyrábí podle rodinné arménské receptury, a to ve velkém ve Frýdku-Místku, odkud se nyní vyváží už do 58 zemí světa. Zakladatelem značky je Gevorg Avetisjan, který se sem přestěhoval v 90. letech z Arménie. Nyní se za Marlenkou vydal Deník a vy můžete s ním.

Domovem medového dortu a dalších pochutin je sídlo společnosti Marlenka na okraji Frýdku-Místku. Už při vchodu do budovy je jasné, že med tady teče proudem. Detaily v podobě designových pláství a foukaného skla na stropě v člověku evokují, že vchází do včelího úlu. Ani nástěnné hodiny nebo cukr ke kávě se zde neobjede bez loga nebo fotky medového dortu Marlenka. „Vše jsem navrhoval sám. Světla z foukaného skla jsou například z české firmy,“ uvádí zakladatel Marlenky Gevorg Avetisjan, který před příchodem do Česka studoval design.

Zasedací místnost, kde nám majitel Marlenky popisuje historii značky, lemují fotografie například s Václavem Klausem, Milošem Zemanem nebo Petrem Pavlem. Právě bývalý prezident Miloš Zeman udělil „medovému králi“ v roce 2021 Medaili Za zásluhy I. stupně.

Od pár medovníků k tisícům výrobků

Poté se přesouváme do návštěvnického centra, kde se oficiálně schází zájemci o prohlídku výrobny. „Začínali jsme v malé provozovně s jednou troubou. Teď vyrobíme 24 tisíc dortů denně,“ uvádí pan Marlenka, jak se Avetisjanovi už několik let přezdívá. Ikonická bílá plynová trouba, ze které vzešla první Marlenka, nyní vévodí v prosklené vitríně celému návštěvnickému centru a odkazuje na začátky medového impéria.

Návštěvníkům v centru představují historii Marlenky a poté pokračují do proskleného koridoru, který umožňuje nahlédnout do všech kroků výrobny. Dlouhý prosklený tunel odkrývá tajemství vzniku oblíbených medových produktů. Stroje pracují na plné obrátky a na pásech jedou za sebou desítky hnědých korpusů. „Zrovna se vyrábí kakaová příchuť,“ vysvětluje nám pan Marlenka.

Z korpusů, které nesplňují normu, nicméně odpad nevzniká. Využívají se dále do medových kuliček, jak nás ujišťuje zakladatel. „Stroje zde máme z několika zemí. Museli jsme výrobu upravit tak, aby stále vypadaly a chutnaly, jako ručně dělané,“ říká Avetisjan. „Ručně dělaný vzhled“ potvrzuje i náplň, která postupné stéká z okrajů korpusu. Vše je zde automatizované a na milimetry i gramy přesně vypočítané.

Kdo si při sledování tekoucí náplně a balení dortů bude chtít nějaké dobroty vyzkoušet, může si zajít do místní kavárny. Ta je kromě nejrůznějších medových zákusků proslulá i kávou z džezvy, která se zde připravuje podle arménské tradice. Přípravy kávy v měděné konvičce se hned chopí sám majitel a ptá se, kolik do konvičky budeme chtít cukru. Džezvu následně položí do nádoby s pískem a nechává kávu probublávat.

Majitelem firmy Marlenka international Gevorg Avetisyan, 5. prosince 2023, Frýdek-Místek.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň