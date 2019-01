Moravskoslezský kraj - Deštivé počasí, které se od minulého týdne drží nad velkou částí severovýchodu republiky, přinutilo zemědělce přerušit sklizeň brambor.

Ilustrační foto. | Foto: Profimedia.cz

„Už týden stojíme. Pole jsou hodně podmáčená, takže na ně s technikou vjet nemůžeme. Zatím jsme sklidili asi dvě třetiny ploch s bramborami. I když přestane pršet, pár dní budeme muset se sklizní ještě počkat, až pole trochu vyschnou,“ odpověděl Jaromír Kublák, zemědělec z Fryčovic na Frýdecko-Místecku.

Podle něj jsou letošní výnosy průměrné. „Pokud to nebude trvat dlouho a sklizeň se opozdí o týden či deset dní, tak se nic nestane. Na výnosech by se to nijak výrazně projevit nemělo,“ dodal Kublák. Fryčovický zemědělec měl letos brambory zasety na zhruba dvaatřiceti hektarech.

Tajemník Ústředního bramborářského svazu ČR Josef Králíček uvedl, že někde bramboráři kvůli dešťům museli sklizeň přerušit, jinde však pokračují bez problémů. „Žádný větší problém by deště způsobit neměly. Zemědělci mohli sklízet až do poloviny minulého týdne. Na Českomoravské vrchovině, která je hlavní bramborářskou oblastí, je sklizena téměř polovina ploch. Na lehčích půdách však deště pole ani tolik nepodmáčely, zemědělci proto ve sklizni pokračují,“ uvedl tajemník bramborářského svazu.

Podle Králíčka dřívější odhady bramborářů naznačovaly, že úroda bude průměrná. „Ceny brambor se v nejbližších dnech a týdnech příliš měnit nebudou. Až se začne obchodovat s uskladněnou produkcí, mohou se ceny začít měnit. V současnosti jsou ceny nižší. Určitě hlavně proto, že na trhu je brambor dost. Zdaleka ne všichni bramboráři mají sklady, aby veškerou svou produkci mohli dlouhé měsíce uchovávat. Jsou proto nuceni prodávat ihned, což tlačí ceny dolů,“ dodal bramborář.