Potraviny v Polsku od ledna nadále bez DPH. Benzin zřejmě podraží

Základní potraviny, jako jsou mléko, mléčné výrobky, olej, maso, ryby, ovoce, zelenina a produkty pro novorozence, by se v Polsku i po 1. lednu 2023 měly prodávat s nulovou sazbou DPH. Protiinflační opatření, které polská vláda zavedla na začátku letošního roku, by tak měla pokračovat do konce června. Premiéra Mateusze Morawieckého citoval server Dzennik.pl.

Nákupy potravin a benzínu v Polsku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Januszek