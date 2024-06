S obkladem se začalo již v loňském roce, kdy byly zahájeny práce na Valečkově sále. Pro obklad byl zvolen ten nejlepší, zároveň finančně asi nejnákladnější, materiál a tím je ručně štípaný modřínový šindel, který se používá v zahraničí na mnoho horských chat, kostelíků a dalších budov s tradicí, kde je třeba, aby to mělo "šmrnc" a zapadlo to do přírody, což bylo třeba právě i v případě Prašivé velmi žádoucí.

Finančně Klubu českých turistů při první etapě (rok 2023) i ve druhé etapě v letošním roce pomohl Moravskoslezský kraj, kterému patří velké DÍKY. Nemalou částkou, sto tisíc korun, přispěli také samotní chataři Stillerovi.

Velké poděkování si pak zaslouží také členové KČT, odboru Beskydy a další příznivci a fandové ze široké turistické veřejnosti, kteří chatu Prašivá navštěvují a dlouhodobě podporují.