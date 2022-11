Dráž vyjde lyžování také v nejznámějším beskydském lyžařském resortu na Bílé. Jednodenní skipas tam stojí o skoro 30 procent víc než loni a vyjde na 840 korun. „Museli jsme zdražit, přizpůsobit ceny inflaci a cenám komodit, které nás nejvíce zatěžují, to znamená energie a pohonné hmoty. A taky musíme něco udělat ve mzdové politice,“ prohlásil šéf Skiareálu Bílá Jaroslav Vrzgula.

OBRAZEM: V Ostravě začaly Vánoce, strom svítí. Hlavním tahákem je ruské kolo

Upozornil však, že tak výrazné zdražení není u všech druhů skipasů. „Sledovali jsme aktuální ceny v jiných srovnatelných areálech v Česku, jak to kdo nastavil. Přiblížili se jim, ale naše ceny jsou pořád absolutně nejnižší,“ dodal Vrzgula. Lyžařům doporučil využít třeba předvánoční akci, kdy se dají skipasy pořídit o dvacet procent levněji než na pokladně. Deset procent ušetří také ten, kdo koupí skipas přes internet.

Nezdražují ale všude a všichni. Například ve Ski areálu Zlatník v Krásné zatím ceny neupravovali. „Dětem necháme lístek za dvě stovky, ale dospělí si připlatí stovku. Celodenní skipas bude z dnešních 400 na 500, půldenní z 300 na 400 korun,“ řekl provozovatel areálu Petr Mikeska. Dodal ale, že definitivní tyto ceny zatím nejsou.

V Jeseníkách lákají lyžaře tím, že nezdražují

Vstřícní vůči lyžařům se snaží být některé zimní areály v Jeseníkách, které spustily kampaň na předprodej skipasů za loňské ceny. „Předprodej celosezonních skipasů za loňské ceny!,“ láká lyžaře do Jeseníků akiareál Annaberg v Andělské Hoře.

Jeseníky: ceny skipasů, jako vloni. Areály se už chystají na sezonu, podívejte

„My letos zdražovat nebudeme. Protože nám ceny loni zmrzly, Ski Aréna Karlov letos nezdražuje. Ceny zůstávají stejné i v této sezoně! Tak si užijte největší porci lyžování na Moravě!“ rozjela předsezonní kampaň Ski Aréna Karlov v Malé Morávce.

Nakolik se podaří skiareálům „sliby“ dodržet, a nakolik jsou to marketingové kouzla, se uvidí. Hodně se o tom diskutuje na sociálních sítích. „Tato cenová spekulace je hoax. Letošní sezona bude na takzvaných dynamických nebo flexibilních cenách podobně jako je to ve Špindlu nebo v Alpách. Budeme on-line startovat v principu na loňských cenách. Víme, ze promítat šestinásobné zdraženi elektřiny do ceny skipasu nemůžeme,“ píší na svém webu provozovatelé Skiareálu Kopřivná, kde chtějí za příznivého počasí zahájit sezonu 9. prosince.

Na lyže za hranice

Kdo obětuje čas a vyrazí na lyže na Slovensko nebo do Polska, může do Vánoc lyžovat levněji. Ve skiareálu Snow Paradise Veľká Rača stojí jednodenní skipas do 23. prosince 28 euro, tedy asi 700 korun. Po Vánocích, v hlavní sezoně, vyletí na 37 euro. I tady se dá ale ušetřit na krátkodobých slevách či nákupu přes internet.

OBRAZEM: Jako v Alpách, kousek v Polsku. Szczyrk v Beskydech láká nejen na kola

Ve Szczyrku, nejmodernějším lyžařském středisku v polských Beskydech, letos pořídíte jednodenní skipas, za cenu jako na Bílé, okolo 800 korun. Ovšem při nákupu přes internet na abonentní Gopass, vyjde skipas na necelých 600 korun. Toto středisko navíc nabízí jinde v Beskydech nevídaný komfort v podobě kabinové lanovky několika moderních čtyřsedačkových lanovek.

Společný beskydský skipas

Letošní novinkou je také společný skipas pro sedm lyžařských areálů v Beskydech. Bude platit osm dní, během nichž lidé budou moci lyžovat v libovolných čtyřech dnech, které nemusí jít v řadě za sebou. Skipas na čtyři dny pro dospělé přijde na 2240 korun, junioři od 11 do 18 let a senioři zaplatí 1860 korun a děti do deseti let 930 korun.

Provozovatelé lyžařských areálů v Beskydech se spojili, nabízí společný skipas

Do nabídky společného skipasu se zapojily v Moravskoslezském kraji dva areály v Bílé na Frýdecko-Místecku - Ski Bílá a Ski areál Mezivodí - a pět v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. Jde o Skicentrum Kohútka v Novém Hrozenkově, Skiareál Karolinka a tři střediska ve Velkých Karlovicích: Ski areál Jezerné, sjezdovku Horal Resortu Valachy a Ski areál Synot na Kyčerce.

„Byli jsme jedněmi z iniciátorů této akce. Víme, že to zdražení dopadne na lidi, a proto se tímto snažíme podpořit návštěvnost v Beskydech,“ řekl Jaroslav Vrzgula ze Skiareálu Bílá.