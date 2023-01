„Ceny? Že jsou bezobalové prodejny, dražší, to jsou jen mýty. Ano, něco tu stojí více, ale mnoho zase méně, nežli v supermarketech,“ vysvětlovala Audette. K velkým nákupním centrům podotýkala, že tam zákazník stejně nakonec neušetří – ve finále totiž často koupí mnohem více, než chtěl a potřeboval, protože jsou okolo něj samé slevy a nabídky.

V boji o přežití tak Bez obalu Frýdek-Místek vytáhl různé triky. Od nabídky zákazníkům, že jim mohou své dózy či láhve nechat, jít si po svém a oni je mezitím naplní. Spustili i internetový shop, kde si stačí vybírat, naklikat a jít vyzvednout. Dokonce slíbili i rozvoz, jak kurýry, tak ve vlastní režii s vratnými obaly, které si pak vyzvednou v příští dodávce.

„Některý měsíc strádáme tak, že není pomalu na výplaty. Aby se to zachránilo, potřebovali bychom o třicet procent více nakupujících,“ řekla provozní frýdecké „bezobalovky“. Zamýšlela se i na tím, zda právě poloha v centru města není určitým handicapem – když lidé za nákupy jezdí do marketů. Za všechny malé obchůdly vzkázala: „Nezapomínejte na nás!“

Bez obalu Ostrava začal pomalu a jistě odpočítávat dny do svého konce. „Aktuálně to vidíme někdy na únor, březen,“ potvrdil Tomáš Holeček provozující krámek v centru města v Tyršově ulici šestým rokem s ženou Gabrielou. Vzdát se tohoto podnikání se rozhodli s tím, že už na to nemají energii a také prostředky, chtějí se věnovat také více rodině.

Během ledna ostravská „bezobalovka“ ještě avizovala standardní nabídku. „Určitě však už nebudeme doplňovat koření, byliny, čaje, kávoviny, piškoty, kosmetiku a část drogerie,“ doplnili Holečkovi. S tím, že pokud se najde nadšenec s dostatkem elánu a prostředků posunout obchůdek dále, rádi mu obchod předají aby bezobalové nákupy zůstaly.