Benefice v Bludově na opravu kaple Panny Marie

„První měsíc po škodě se podařila získat téměř všechna potřebná povolení, za to jsme moc rádi. Vypadá to, že po Velikonocích bychom mohli zahájit základní práce. Postavili bychom lešení, strhli stávající štít a vyzdili nový. Následně by se pokračovalo se střechou. Kdy bude hotovo, si netroufám říct,“ sdělil předseda Spolku pro Kostelíček Božího Těla Karel Směšný.

Spolku se nabídl jistý stavitel, že střechu poničené kaple opraví darem včetně materiálu. Zbylé práce na opravě kaple jsou naceněné na devadesát tisíc korun.

„Chceme využít toho, že se na kapličce bude pracovat, a trochu pozměnit vývod vody. Stávající vedení chceme vyměnit a doplnit izolaci, aby do interiéru kapličky nepronikala vlhkost. V okolí budeme dělat další úpravy včetně zemních, což by mělo vyjít na dvacet až třicet tisíc korun,“ vypočetl Karel Směšný.

Na obnovu kapličky lidé při benefiční akci věnovali 21626 korun.

Kostel trápí dřevomorka

Spolek pracuje i na samotném kostele Božího Těla, kterému místní neřeknou jinak než Kostelíček. V polovině března putovaly zdejší varhany do dílny nedaleko Litovle, kde začala první fáze jejich renovace. Ta by měla celkově vyjít na jeden a půl milionu korun. Pokud se spolku podaří získat dostatek peněz, rád by ji měl hotovou do pěti let.

„Hodně nás trápí dřevomorka v bočních oltářích, v lavicích a podlahách na kůru. V minulosti jsme provedli namoření proti dřevomorce. Budeme ji sledovat dál, chceme, aby to bylo kompletně ošetřené,“ poznamenal Karel Směšný.

Během čtrnácti dnů také nastoupí specializovaná firma na ořez korun lip ve stromořadí okolo kostela. Zlepšit by se tak měla jejich statika.

Pohnutá historie

Kostel Božího Těla stojí mezi Bludovem a Hrabenovem. První písemná zmínka o tomto poutní místě pochází z roku 1553. Podle pověsti zde kající se zloděj nebo pověrčivá selka vytrousili hostii. Tu pak včely odnesly na blízký keř a vytvořily kolem ní monstranci z vosku. Poutní areál s kostelem se nachází na katastru Bludova, je však vnořený do pozemků hrabenovských. Traduje se, že Hrabenovští prohráli kostel v kartách.

V době největší slávy bylo možné přirovnat toto poutní místo k nedaleké Hoře Matky Boží u Králík. V první polovině dvacátého století ke Kostelíčku přicházelo kolem čtyř tisíc poutníků. Mířili sem, často bosky, poutníci z celého okresu.

V minulosti byl kostel několikrát vykraden, zmizely obrazy i sochy. Přesná replika ukradené sochy svaté Rozálie, patronky Bludova, se však před několika lety záhadně přes noc objevila před bludovskou farou. Socha je nyní umístěna zpět v Kostelíčku.

„Toto poutní místo zažilo období obrovské slávy, ale také dobu, kdy byl kostel téměř k demolici. Věříme, že naše činnost přinese své ovoce, aby poutní místo sloužilo poutníkům z širokého okolí,“ uzavřel Karel Směšný.