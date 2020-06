Bohumín ročně získá ze sdílených daní 300 milionů korun, letos bude tato částka osekána o pětinu. Vícha tak žádá své kolegy v Senátu i Sněmovně žádá o podporu pozměňovacích návrhů zákonů, které by všem městům i krajům přinesly jednotnou kompenzaci.

„Senátoři i zástupci obcí se na středeční schůzce v Senátu shodli na jednom. Pomoc obcím prostřednictvím zákona musí být administrativně jednoduchá, rychlá a jednotná. Proto teď v Senátu napříč všemi politickými stranami připravíme pozměňovací návrh k „daňovému balíčku“, který by obcím i krajům alespoň částečně nahradil ztráty vzniklé kompenzačním bonusem,“ uvedl starosta, jež vede město 26 let.

„Dotace, kterými argumentuje ministryně financí Alena Schillerová, jsou nesmysl. Její ministerstvo nemá připravený žádný dotační titul pro obce, který by narychlo vypsalo. A kdyby náhodou mělo, tak by to pomohlo jen několika desítkám obcí a ještě by to bylo administrativně složité. Většina měst by přitom nedostala vůbec nic, což ministerstvo moc dobře ví a přišlo by mu to jistě vhod,“ doplnil Petr Vícha.

Činy místo hloupých slibů

Senát příští týden předloží vlastní pozměňovací návrh. Podle něj by obce měly za každého obyvatele s trvalým bydlištěm získat 1100 korun a každý kraj za jednoho svého obyvatele 400 korun.

„Pozměňovací návrh budou podávat všichni předsedové senátorských klubů napříč všemi politickými stranami. Navrhované částky odpovídají ztrátám z odhadu ministerstva financí na kompenzačním bonusu, přestože dopady na obce i kraje budou nakonec mnohem vyšší,“ prohlásil Vícha.

„Částka by měla být nevratná a plně k dispozici obcím místo hloupých slibů o dotacích. Každá obec tak dostane přibližně tolik, oč ji bonus připraví a bez administrativy,“ dodal starosta Bohumína.