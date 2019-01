Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu Ostravského oblastního vodovodu bude v roce 2019 na Frýdecko-Místecku v roce 2019 investováno více než 73 milionů korun. Rozsáhlé investice budou směřovat i do vodovodů a odvádění a čištění odpadních vod.

„U Ostravského oblastního vodovodu začne kromě pokračování modernizace úpravny vody v Nové Vsi za téměř 130 milionů korun, která je naplánována až do roku 2020, například rekonstrukce klíčového přivaděče pro Frýdecko-Místecko Chlebovice Staříč Bělá. Tato náročná stavba, která se bude týkat zhruba devíti kilometrů potrubí o průměru 500 milimetrů a související infrastruktury, bude z velké části realizována bezvýkopovou technologií, kdy není nutné výrazněji zasahovat do povrchu. Dokončena by měla být v roce 2021,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V úpravně vody v Nové Vsi bude pokračovat modernizace za téměř 130 milionů korun, akce se protáhne až do druhé poloviny roku 2020. Modernizací projde také technologická i stavební část srdce úpravny rozsáhlé haly filtrů.

Za více než osm milionů korun bude rekonstruován také přítokový řad ve vodojemu v Bruzovicích, odkud proudí voda z Úpravny vody Nová Ves na Frýdecko-Místecko, případně Havířovsko.

Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Frýdecko-Místecka, a to například ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, Bašce Hodoňovicích, Staříči nebo Dobré. Ve Frýdku-Místku budou modernizovány vodovodní řady celkem za více než tři miliony korun v ulicích Dobrovského, J. Skupy nebo Heydukova.

V Třinci bude vyměněn vodovod v ulici Lidická, začne také rekonstrukce vodovodu v ulici U Splavu. Stavební a technologické úpravy čekají čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, Třinci a Jablunkově. Ve Frýdku-Místku bude modernizována kanalizace v ulicích Riegerova, Bavlnářská a Dobrovského. Celkové náklady přesáhnou pět milionů korun. Kanalizační síť se bude rekonstruovat také ve Frýdlantu nad Ostravicí v ulici Hukvaldská a v třinecké části Borek.

V Třinci bude téměř 530 metrů kanalizace modernizováno bezvýkopovou technologií zatažením inverzní vložky do stávajících stok. Náklady akce přesáhnou 8,5 milionu korun.