Vyhlášený podnik před nádražím u autobusové stanice ve Frýdku-Místku ožívá. Čekanka ale už není čtyřiadvacetihodinová non-stop pivnice, ale bistro, jehož provozovatel má v plánu dělat spoustu věcí "jinak" a po svém.

Čekanka u nádraží ve Frýdku-Místku, 30. 5. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Ptají se mě: Proč nemáš Radegast z Nošovic? Odpovídám, že si ho lidé mohou dát v našem městě, kde chtějí,“ říká Libor Trávníček. Právě změna značky piva je pro mnohé zásadní změnou. Libor Trávníček sází totiž na Bernadra z Humpolce a čepuje jeho ležáky. Jedenáctku, dvanáctku - světlou a jantarovou v cenách od jednačtyřiceti do třiačtyřicet korun. Což je srovnatelné s nejbližší konkurencí v nádražní restauraci s obligátní nošovickou klasikou.

Příběh Čekanky se píše od roku 1991, kdy při rekonstrukci Komerční banky vznikl v bývalé výrobně cukrářských dobrot. „Po vystřídání několika málo provozovatelů se změnila v pivnici s non-stop provozem a fungovala tak asi čtvrt století. Když se ve městě v noci zavíraly restaurace a kluby, tak se prostě šlo ve tři ráno do Čekanky, o které se vědělo, že tam bude otevřeno a hosté jsou vítáni,“ líčí dnešní nájemce podniku, jenž se znovu probouzí k životu od posledního květnového pondělka.

Obchodní centrum Dobrá se staví. Doplní ho nová okružní křižovatka

Do podnikání v oblasti gastronomie se pustil po dvaceti letech v textilní branži. A to díky zajímavé nabídce. „Čekanka patřila k pivnicím, které doplatily na covid. Skončila a déle než rok byla uzavřená. Teď je po celkové rekonstrukci, přidal jsem stánek se zmrzlinou, ještě zbývá obměnit krytinu stanu s venkovním posezením,“ pokračuje Trávníček, jehož bistro už přitahuje zákazníky, a to nejen z řad pamětníků.

Čekanka možná bude mít i venkovní posezení

Dřívější non-stop „hučák“ už vypadá podstatně jinak než dřív. Včetně nabídky. „Šunkové chlebíčky, ty mají taky všude. Já ovšem nabízím i sleďové nebo tuňákové,“ podotýká provozovatel k jedné ze specialit po čtyřiatřiceti korunách. Nechybí zákusky a časem se objeví rychlovky ze zdravé kuchyně.

„Otevíráme už v sedm, protože jsme před nádražím, kde je velký pohyb lidí. A dnes je spousta těch, kteří nestíhají snídat doma, třeba studenti,“ naznačuje Libor Trávníček, na koho cílí hned zrána. Je jasné, že vzhledem k umístění přitáhne Čekanka také pivaře. Do kolika je nechá večer sedět, ještě zváží.

Házenkáři Frýdku-Místku po sezoně. Mohli jsme se opřít o zkušenost, říká trenér

Kromě kryté zahrádky si provozovatel umí představit ještě venkovní posezení před Čekankou. „Jedná se o pozemek, který je součástí bistra, a já tady u autobusové zastávky vlastně supluju i čekárnu. Což znamená denodenní úklid nedopalků, plechovek a dalšího odhozeného smetí,“ dodává Libor Trávníček.