„Před necelými dvěma lety se na nás obrátila přímo společnost Lanex s nabídkou, zda bychom nechtěli nějak smysluplně využít zbytky lan z výroby, které by jinak skončily v odpadu. Nápad se nám moc líbil, protože jsme nakloněni novým výzvám a tahle nás chytila přímo za srdce. Oslovily nás hravé barvy lan a také ekologický aspekt takové spolupráce. S nadšením jsme začali vymýšlet, jak vdechnout zbytkům lan nový život, a myslím, že se projekt osvědčuje oběma stranám,“ řekla spoluzakladatelka a vedoucí chráněné dílny Jana Fajnorová.

Zaffra pracuje s osobami se změněnou pracovních schopností od roku 2015, status chráněné dílny získala o dva roky později. V současnosti sdružuje šicí dílnu, laserové a gravírovací centrum a dílnu pro výrobu reklamních předmětů. Při přijímání nových zaměstnanců se nezabývá jejich případným zdravotním omezením, ale pouze chutí začlenit se do pracovního procesu a schopností vykonávat nějaký druh pracovní činnosti. Momentálně zaměstnává šest lidí se zdravotním postižením, a to především s tělesným a sluchovým. Míra postižení je od osob se zdravotním znevýhodněním až po nejtěžší stupeň invalidity.

„Výrobek ze zbytků horolezeckých lan je pro nezasvěcené určitě zajímavým designovým kouskem, ale pro mnohé horolezecké nadšence má mnohem větší přesah. Je pro ně symbolem jejich životní filozofie a volnosti, závanem čerstvého vzduchu a přírody. Naše spolupráce se Zaffrou tak v drobném doplňku přináší horolezcům, kteří používají lana Tendon, velkou přidanou hodnotu. Nejenže mají pořád po ruce milou připomínku svého životního stylu, i když zrovna nejsou na skále, ale navíc jejím nákupem pomohou někomu s hendikepem třeba přes celou zeměkouli,“ řekl výkonný ředitel společnosti Lanex Martin Václavek.

Společnost Lanex, která patří mezi největší světové výrobce horolezeckých lan, začala Zaffře dodávat zbytky lan Tendon na jaře roku 2019. Zaffra z nich podle návrhů Lanexu vyrábí originální doplňky jako klíčenky, přívěsky na klíče, náramky nebo opasky. Do budoucna budou přibývat i další produkty, momentálně je například ve vývoji pytlík na magnezium pro horolezce. Kulatý oplet lan v Zaffře nejprve mechanicky sežehlí na pásek a teprve poté ho zapracovávají do výrobků.

„Protože naše produkty dodáváme do devadesáti zemí, putují doplňky ze Zaffry v podstatě do celého světa, dostávají se k našim distributorům horolezeckého vybavení, horolezcům i horolezeckým nadšencům. Distribuujeme je rovněž prostřednictvím našeho eshopu,“ vysvětlila Monika Godická, marketérka z Lanexu.

Výroby ze Zaffry se začaly prodávat loni a zájem o ně pomalu roste. V roce 2020 se do světa poslalo přes tisíc kusů, letos už do Lanexu dorazily další objednávky. Větší poptávka po nich je zatím ze zahraničí, v České republice se prosazují pomaleji.

„Pro jedince s určitým druhem postižení není práce jen přirozenou potřebou, ale vítaným prostředkem, který pomůže zvednout jeho sociální sebevědomí a pocit lidské plnohodnotnosti. To je hlavním hnacím motorem naší spolupráce s pohodovou partou horolezců. Díky tomu máme v Zaffře pocit, že to, co děláme, dává smysl. Lidé z Lanexu nám dali možnost ukázat, že zdravotní omezení není nepřekonatelnou překážkou pro opravdu dobře odvedenou práci, pokud ji člověk vykonává s radostí,“ dodala Jana Fajnorová.