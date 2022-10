Jedná se o unikátní zákrok, který v porodnici zvažovali dlouho, a začali s ním až poté, kdy detaily vychytali díky videu zahraničních kolegů. „To, že si žena sama vytáhne z břicha dítě, je atraktivní. Za hlavní přínos ale považuji, že si může hned po narození miminko k sobě přitulit,“ řekla Deníku gynekoložka Iva Staňová, která zavedení tohoto typu porodu iniciovala.

Porody v době socialismu: Nedostatek informací a „neviditelná“ role otců

Když si sterilně oblečená matka dítě přitulí, je to podle ní emotivní okamžik. „My předtím vysuneme jeho hlavičku, kousek tělíčka a ručičky. Ona si ho pak vytáhne za hrudník. Zastaví se čas, všichni se koukají, co se děje,“ řekla lékařka.

Běžný císařský řez dělají lékaři v narkóze, Ostravané ale používají anestezii, kdy je matka při vědomí, umrtvená jen od pasu dolů.

Nízké riziko

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák pro Deník uvedl, že inovativní způsob císařského řezu nepovažuje za trend. „Zdravotní benefit je nulový, rizika nízká, ale nikoli nezanedbatelná. Je to zviditelnění pracoviště a některé ženy to určitě uvítají. Nemám důvod to jakkoli odsoudit, ale nedivím se těm, kteří to nechtějí praktikovat,“ konstatoval.