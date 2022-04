Covid srazil cestovní ruch v Jeseníkách na kolena. Vzpamatovávat se bude roky

Hory plné lidí, ale restaurace a ubytovatelé bez tržeb. Tak by se daly shrnout dopady covidového období na cestovní ruch v Jeseníkách. Než se sektor, který na Šumpersku, Jesenicku a Bruntálsku živí tisíce lidí, dostane do původní kondice, bude to podle místních podnikatelů trvat roky. Vyhlídky na oživení podle nich brzdí válka na Ukrajině, lidé prchající z konfliktem zasažených oblastí by na druhou stranu mohli najít pracovní uplatnění právě v cestovním ruchu.

Turistický ruch v oblasti Pradědu. | Foto: Deník/Petr Krňávek