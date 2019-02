V Praze dnes začalo další jednání o situaci v černouhelné firmě OKD, která je v úpadku. Účastní se ho mimo jiné vybraní ministři, zástupci odborů, prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák (ČSSD). Předseda hornických odborů Jan Sábel před jednáním novinářům řekl, že odbory přicházejí s velmi překvapivým řešením restrukturalizace firmy. Konkrétní ale být nechtěl.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Roman Pařík, mluvčí skupiny Ad Hoc Group (AHG), která od února vlastní majitele OKD, společnost New World Resources (NWR), dnes uvedl, že nabídku skupiny kolem Tykače zatím nemůže komentovat.

Vzniklá pohledávka státu vůči firmě činí podle Mládka zhruba 70 milionů korun. Stát by se tak mohl stát členem věřitelského výboru, který by se v případě reorganizace OKD podílel na řízení firmy. Odborový předák Josef Středula uvedl, že to, zda horníci dostanou květnovou výplatu, je věcí insolvenčního správce. Pokud by se tak nestalo, nevyloučil protesty.

Svaz průmyslu a dopravy dnes zopakoval, že zaměstnavatelé garantují poskytnutí pracovních míst části propuštěných horníků. Podle prezidenta svazu Jaroslava Hanáka je podstatnou informací, že Česko již připravilo žádost o čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. „Mělo by jít o peníze pro 500 až 8000 propuštěných pracovníků z OKD," dodal Hanák.

Analytik Petr Hlinomaz dnes upozornil na to, že mohou sice vznikat různá řešení a nabídky k řešení situace OKD, ta je ale v režimu insolvence. „Jakékoliv řešení musí být patrně do tohoto režimu zakomponováno, aby se stalo součástí řešení insolvence zakotveného v budoucím soudním rozhodnutí," uvedl dnes Hlinomaz.

OKD na sebe podala insolvenční návrh na začátku května. Firma dluží více než 650 věřitelům přes 17 miliard korun, nedokáže své závazky splácet a její majetek nedosahuje hodnoty sedmi miliard korun. Krajský soud v Ostravě následně vyhlásil úpadek firmy.

Do insolvenčního řízení se už se svými pohledávkami přihlásilo 50 věřitelů, kteří po OKD chtějí celkem více než deset miliard korun. Mládek dnes uvedl, že svoje pohledávky u insolvenčního správce samozřejmě přihlásí i stát.

Stát se stal věřitelem OKD, firma nezaplatila část pojištění

Stát se stal věřitelem černouhelné společnosti OKD, firma totiž nezaplatila část sociálního pojištění. Novinářům to dnes řekl ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Pohledávka podle něj činí zhruba 70 milionů korun. Stát by se tak mohl stát členem věřitelského výboru, který by se v případě reorganizace OKD podílel na řízení firmy.



Odborový předák Josef Středula uvedl, že to, zda horníci dostanou květnovou výplatu, je věcí insolvenčního správce. Pokud by se tak nestalo, nevyloučil protesty.