Frýdek-Místek - Více peněz v městském rozpočtu, méně v peněženkách majitelů bytů a domů ve Frýdku-Místku. Vyšší daň z nemovitostí, která ve městě platí od loňského roku, stále budí rozpory.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Syrovátka

Po zavedení místního koeficientu, kterým se daň z nemovitostí v tuzemských obcích a městech různě násobí, platí lidé dvakrát více než v minulosti. „Důvodem byla částečná kompenzace výpadku daňových příjmů města, a to především příjmů z hazardu," vysvětluje důvody zdražení mluvčí frýdecko- -místeckého magistrátu Jana Matějíková. Opozice upozorňovala na to, že zvýšená daň pokrývá ztráty z MHD zdarma, to ale vládnoucí sociální demokraté popřeli. Vliv měla hlavně vyhláška z roku 2011 omezující hazard, kvůli níž nateklo do městské kasy v roce 2012 o sedmnáct milionů korun méně.

Místní koeficient daně z nemovitostí ve Frýdku-Místku je 2, to znamená, že daň z nemovitostí se násobí dvakrát. Stejně postupovali třeba v Havířově, Opavě a Bohumíně. Naopak v Bruntále, Karviné, Novém Jičíně či Ostravě místní koeficient neuplatňují. A podle řady stran a hnutí, které budou ve Frýdku-Místku kandidovat v blížících se komunálních volbách, by mělo město od vyšší daně couvnout.

„Město musí hledat zdroje na svůj provoz v úsporách a efektivním způsobu hospodaření," myslí si lídr TOP 09 ve Frýdku-Místku Martin Špetla. „Prioritní snaha města má být snižovat svoje náklady, a ne je přenášet ve formě zvýšení daně na občany a podnikatele," souhlasí Radim Vrbata z hnutí ANO. Dalšího zvýšení daně z nemovitostí, které postihlo obyvatele některých okolních obcí, se lidé ve Frýdku-Místku zřejmě obávat nemusejí. Proti jsou totiž i Nezávislí, KSČM, Frýdečané a Místečané, ODS či Občané spolu Nezávislí. „Momentálně daň nezvyšovat, v budoucnu snížit," říká třeba Libor Koval za KDU-ČSL.

„Město privatizovalo většinu svého majetku do rukou místních občanů, aby se starali o svůj majetek, takže zvyšování této daně je poněkud nemotivující," tvrdí lídr kandidátky hnutí Naše Město F-M Marek Šimoňák.

Zvýšit daň z nemovitostí až na pětinásobek mohou města a obce od roku 2009.