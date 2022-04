Váží 62 tun, přepraví až 35 tun nákladu

„V tomto případě je vlastníkem firma Offroad Trucks Australia, která dodá toto vozidlo australské těžařské společnosti Rio Tinto, která ho bude používat v povrchovém dole,“ upřesnil Pavel Lazar a dodal, že přední dvě a poslední zadní náprava jsou řízené.

Vozidlo je vybavené motorem Paccar MX-13 o výkonu 390 kW a plně automatickou převodovkou Allison. Je schopné přepravit více než 35 tun nákladu, celková hmotnost soupravy může dosahovat až 62 tun.

Miliardová Organica v Ostravě porazila krychli. Nové "Tieto" roste před očima

„Toto vozidlo je reprezentantem konkurenčního produktu, které Tatra dělá,“ podotkl Pavel Lazar s tím, že pokud má vozidlo více než dvě nápravy, tak se stává konkurenčním produktem ve světě.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Radek Podstawka sdělil, že Tatra ho provází životem. „Před padesáti lety jsem dostal svou první Tatru, byla to stočtyřicetosmička, když sem byl na vojně, tam byly také samé Tatry a v loňském roce jsme otevřeli Muzeum nákladních automobilů ve spolupráci se společností Tatra Trucks. Oni dodali vozidla a Moravskoslezský kraj budovu zrekonstruoval.

Prošla si složitým vývojem

S blahopřáním k výrobě desetitisícího vozidla, které společnost vyrobila s českými vlastníky, se připojil starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný, který upozornil na skutečnost, že rozvoj Kopřivnice byl úzce spjat s rozvojem firmy Tatra. „Musím říci, že za dobu, co působím na různých pozicích ve městě, jsou vztahy města a Tatry na vynikající úrovni,“ vyzdvihl spolupráci s firmou Miroslav Kopečný.

David Chour zastupující holding Czechoslovak Group, jenž je spoluvlastníkem společnosti Tatra Trucks, se v krátkém proslovu vrátil do minulosti. „Tatra si prošla složitým vývojem a to obrovské úsilí, vůli a trpělivost všech zaměstnanců, manažerů i vlastníků, stálo za to, že dnes můžeme oslavovat desetitisící vůz vyrobený pod vlastníky skupin pánů Matery a Strnada. Za to je třeba všem poděkovat,“ řekl mimo jiné David Chour.

Další skládka s autoplasty u Ostravy. Stahuje se smyčka? Stop má policie několik

Členka představenstva holdingu Promet Group Denisa Materová připomněla, že René Matera a Jaroslav Strnad koupili podnik Tatra v insolvenční dražbě 15. března 2013.

„Skončilo tak období zahraničních vlastníků a Tatra přešla do rukou dvou rodinných firem. Dnes víme, že se jedná o úspěšný projekt, ale tehdy to tak vůbec nevypadalo. Tatru jsme získali v situaci, kdy nebyla schopná splácet své závazky, výroba byla zastavená, automobilka nebyla schopná získávat nové zakázky a ani financovat již objednaná vozidla,“ přiblížila Denisa Materová dobu před devíti lety a poděkovala všem, kteří se podíleli na „restartu“ značky Tatra.

V kopřivnické Tatra Trucks

Generální ředitel Pavel Lazar v závěru setkání upozornil, že společnost Tatra Trucks již vzhlíží do budoucnosti. „Ta je spojená s novými vozidly a novými pohony vozidel, které mají za cíl produkovat čím dál méně emisí. Takže vkládáme nemalé prostředky a lidské znalosti do vývoje vozidla, které bude poháněné palivovýmí články, vodíkem, elektrobateriemi a dalšími způsoby,“ uzavřel Pavel Lazar a nastínil, že během několika měsíců už budou moci představit některé prototypy.