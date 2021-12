Vláda sníží spotřební daň

Jak je to možné? Je to důsledek opatření polské vlády, která chce zmírnit růst inflace. Jak před pár dny oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki od 20. prosince bude spotřební daň z benzinu na pět měsíců snížena na osm, resp. devět korun za litr benzinu, potažmo nafty. Toto je daňové minimum povolené Evropskou unií.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák nepředpokládá, že by snad šla nová česká vláda polskou cestou a snížila také spotřební daň na pohonné hmoty. V Čechách je sazba stanovena na 9,95 u nafty, respektive 12,84 koruny u naturalu za litr. „Nyní lze jen těžko predikovat, s čím nastupující vláda Petra Fialy přijde. S ohledem na situaci ve veřejných financích a státním rozpočtu je však velmi nepravděpodobné, že by ke snížení přistoupila. V této době by si nabourala část příjmové stránky rozpočtu,“ tvrdí Novák.

Na české řidiče jsou zvyklí

V Česku je aktuálně dobrá cena pod 36 korun za litr benzinu, ale na dálnicí se běžné prodává za 39 korun. V Polsku stojí v průmětu na 6 zlotých, což je při dnešním extrémně výhodném kurzu, necelých 34 korun.

Každý pracovník benzinové stanice v příhraničí potvrdí, že od podzimu po razantním zvýšení cen benzinu a nafty u českých pump, se u polských benzinek objevuje stále více českých řidičů. A ne jen kvůli benzinu, ale pár týdnů také kvůli AdBlue, což je aditivum do moderních dieselových motorů, kterého bylo v Česku během listopadu velký nedostatek a jeho cena navíc závratně vzrostla.

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici Orlen v Zebrzydowicích v Polsku.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Tankovat v Polsku se vyplatí

„Spousta českých řidičů sem jezdí. Ale nám to vůbec nevadí,“ usmívá se brigádník Wojtek na pumpě Orlen v Zebrzydowicích.

Kdyby se člověk orientoval podle registračních značek, mohl by právě na Orlenu nabýt dojmu, že je v Česku. Velmi podobné logo Orlen (které navíc za pár měsíců vystřídá českou Benzinu, kterou polský petrolejářský koncern Orlen před pár lety koupil), jako má dnes Benzina, mate.

Během dne je období, kdy je tu aut s českých značkami více než polských. „Já sem jezdím tankovat roky. Ano, je období, kdy je to levnější v Česku, ale teď zrovna zase v Polsku. Mně je jedno, kam jedu, bydlím pět kilometrů odtud,“ říká mi dvaašedesátiletý pan Vladimír z Petrovic u Karviné.

Podle analytika Miroslava Nováka by mohla cena benzinu v prosinci či lednu v Česku klesnout až o tři koruny za litr. „Pokud však ceny ropy opět stoupnou k 85 dolarům, poklesnou ceny u českých pump maximálně o korunu,“ řekl.