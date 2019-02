Region - Léto v exotických destinacích? Zhoršená bezpečnostní situace výletům do některých zemí nepřeje. Majitelé regionálních cestovních kanceláří a agentur si ale na výrazné úbytky tržeb nestěžují, lidé místo dotčených oblastí hledají náhradní lokality, ve kterých své volné dny stráví.

„Větší zájem je určitě o Španělsko a Kanárské ostrovy, Sardinii, Bulharsko a Chorvatsko," řekl Pavel Plucnar, majitel třinecké Cestovní kanceláře Benfica. Podle něj je zvýšení poptávky způsobené obavou lidí jezdit do Turecka, Tuniska a Egypta.

Trend poklesu zájmu o některé exotické destinace se projevil už na konci minulého roku. Zástupci cestovních kanceláří tehdy hlásili, že vázne prodej zájezdů first minute, protože se lidé do určitých zemí bojí cestovat. A nešlo jen o dovolené například vedení TJ Slezan v prosinci informovalo, že mladé frýdecko- -místecké atletky neodcestují na Pohár mistrů evropských zemí, který se konal v Turecku. Rodiče sportovců vyjadřovali s akcí nesouhlas, důvodem byla právě zhoršená bezpečnostní situace.

Marcel Sikora z Cestovní agentury Sluníčko potvrdil, že prodejnost zájezdů do Egypta a Tuniska je menší než v minulých letech. Naopak u dovolených v Turecku v poslední době pozoruje oživení. „V posledních třech týdnech stoupl zájem o Turecko. S tím, jak se blíží termíny dovolených a doba do odjezdu není tak dlouhá, klienti jezdí i do těchto destinací," řekl za frýdecko-místeckou agenturu Sikora.

Podle něj je tento trend způsobený hlavně nižší cenou zájezdů. Může za ni mimo jiné i úbytek ruských turistů, kteří do Turecka kvůli sporům Ankary s Moskvou nejezdí. „Turecko přišlo asi o čtyři miliony ruských klientů v této sezoně, kteří tam nesmějí, stejně jako do Egypta. Tyto země hledají jiné alternativy a musejí ceny snížit," řekl Marcel Sikora. Velký zájem je podle něj třeba o Bulharsko, Španělsko a Chorvatsko. „Hodně destinací už je vyprodaných," konstatoval Sikora.

Někteří zástupci „cestovek" si na změny způsobené bezpečnostní situací nestěžují. „Vzhledem k tomu, že máme lokality, kterých se to vůbec netýká, prodeje jsou dobré jako v předchozích letech. Chorvatsko jsme měli vyprodané už loni v říjnu," řekla za MLK-Tours pracovnice, která si nepřála uvést své jméno.