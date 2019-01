Cenná praxe v zahraničí, zdokonalení se v cizích jazycích, a především práce v mezinárodním týmu pod vedením špičkových odborníků. Zkušenost, kterou si může dopřát každý. Stačí vyrazitna dobrovolnickou stáž.

„Dobrovolnictví zní v Česku pořád ještě cize. Na západ od nás je to ale ohromně populární způsob, jak mladí lidé získávají potřebnou praxi. Největší lákadlo je, že si dobrovolník může vyzkoušet exkluzivní práci, ke které by se jinak dostával jen stěží,“ říká Ondřej Matějka ze sdružení Antikomplex, které dobrovolnickou službu také pořádá. Dobrovolníci dostávají od pořádající organizace zadarmo ubytování, jídlo, pojištění, jazykový kurz i všechny potřebné dokumenty. „Navíc získají spoustu přátel a praktické i mezinárodní zkušenosti v oboru, kterému se budou chtít věnovat třeba profesionálně. A to všechno pro dobrou věc,“dodává Matějka.

Práce s médii, restaurovani uměleckých děl

Konkrétní projekt sdružení Antikomplex nazvaný Dobrovolníci pro evropské kulturní dědictví propojuje lidi z Polska, Německa i Česka. Ti se budou v rámci jednoho roku podílet na obnově evropských památek. Dobrovolníci se v malých mezinárodních týmech zapojí do činnosti v mnoha institucích, které se věnují ochraně kulturního dědictví. Čekají je místa v regionálních muzeích, archivech, při obnově památných míst, v konzervátorských dílnách, v kulturních centrech. Dostanou šanci při archivaci a dokumentaci sbírek, práci s médii, vedení projektů pro děti a mládež, rekonstrukci a dokumentaci starých hřbitovů, restaurování uměleckých děl. Všechny práce povedou zkušení odborníci.

Osm let v Německu

„Projekt je už osm let velmi oblíbený v Německu, nyní přichází do Česka. Hledáme české dobrovolníky,kteří mají chuť sbírat zkušenosti na obnově kulturního dědictví v Německu, Polsku a českých Sudetech,“ říká Matějka. Projekt je určen pro mladé lidi ve věku od 18 do 26 let, kteří mají zájem o památky, historii a kulturu, a také si chtějí vyzkoušet rok žít a pracovat v Polsku nebo Německu. „Projekt by mohl být zajímavý i pro dobrovolníky z regionu, některá místa obnovy památkových objektů jsou v Dolním Slezsku, což je poměrně blízko,“ dodává Matějka.

Organizátoři zajišťují ubytování, stravu, kapesné, zdravotní i úrazové pojištění, bezplatný jazykový kurz, 26 dnů dovolené, realizaci vlastních tvůrčích projektů (malé výstavy či tematické brožury), účast na zajímavých seminářích i výlety po památkách. Projekt probíhá ve spolupráci s polskou nadací Fundacja Krzyzowa a německou organizací IJGD.

Zájemci se mohou zaregistrovat prostřednictvím Ondřeje Matějky ze sdružení Antikomplex na telefonním čísle 608 974 856 nebo e-mailum atejka@antikomplex.cz.