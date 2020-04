Část investičních projektů bude třinecká huť směřovat k inovaci produkce tak, aby cílila do ekologických segmentů. Je to jedna z dílčích akcí, které mají redukovat nebezpečí klimatických změn vlivem emisí oxidu uhličitého (CO2). Větrná energetika je typickým příkladem.

„Do jednoho zařízení dodáme ocel na součástky přibližně v objemu 15 tun. Za rok je to tedy ocel pro 3000 větrných elektráren,“ prohlásil Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

Pokud jediná moderní 2MW větrná elektrárna vyrobí zhruba 4 000 MWh/rok, ve srovnání s elektrárnou spalující uhlí se jedná o úsporu ve výši okolo 4000 tun CO2/rok.

„Nebezpečí klimatických změn pro planetu si uvědomujeme. Přestože evropský průmysl se na světové produkci emisí CO2 podílí pouze jedním procentem, jsme připraveni se transformovat a inovovat výrobu tak, aby v co nejvyšší míře směřovala do ekologických projektů,“ podotkl generální ředitel TŽ.

Ocel podle něj jako nekonečně recyklovatelný materiál ideálně naplňuje principy environmentální udržitelnosti a je nepostradatelná při naplňování klimatických cílů. A to zejména pro její zásadní roli v železničním průmyslu a dalších segmentech včetně větrné a vodní energetiky.

Huť nyní pracuje na přípravě dalších projektů, směřujících k výraznému snížení emisí uhlíku i ve výrobě, a to až o dalších 25 % do roku 2030. V nejbližším pětiletém období jde o množství 100 000 tun CO2.

Díky investicím do technologií a úsporným energetickým opatřením už firma mezi lety 1990 a 2019 snížila emise CO2 o téměř 700 000 tun, což představuje 20 % původního stavu. Do roku 2030 by tak měla snížit o celkových 45 % emisí oxidu uhličitého.