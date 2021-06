Jak uvedla ve středu 9. června 2021 mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová, i přes zhoršenou pandemickou situaci, sliby z dobrovolné dohody v loňském roce splnily Moravskoslezský kraj i společnost OKK Koksovny.

„Náš kraj se musí každý den vypořádávat s dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Zdrojů znečištění je tedy více. S každým z nich se krok za krokem vypořádáme. Podporujeme čistou mobilitu, měníme staré kotle za ekologické, jednáme s našimi severními sousedy. A jsme v úzkém kontaktu s místními velkými podniky. Ty už dnes plní emisní limity i požadavky na nejlepší dostupné technologie, které vycházejí z evropské legislativy. Cením si toho, že se už sedm podniků v dobrovolných dohodách s Moravskoslezským krajem zavázalo k dalším krokům, které situaci v našem regionu zlepšují. Společnost OKK Koksovny je jedním z nich. Podle hodnocení závazků minulého roku své sliby splnila,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj podle dobrovolné dohody financuje z krajského rozpočtu například nadlimitní čištění komunikací II. a III. tříd v regionu a ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol, kteří žijí v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší.

„Kvůli onemocnění covid-19 jsme museli zvýšit finanční příspěvky do zdravotnictví, a proto jsme nemohli nadlimitně čistit silnice tak, jak jsme si přáli. Podle původních plánů se uskutečnil pouze první cyklus čištění v květnu, ty ostatní jsme s výjimkou emisně nejzatíženější Ostravy museli redukovat. Podařilo se nám uskutečnit ozdravné pobyty pro 296 předškoláků a 314 žáků prvního stupně základních škol,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj i loni ze svého rozpočtu přispěl na výměnu starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7,5 tisíce korun. Žadatelům o kotlíkovou dotaci jsme navíc z krajského rozpočtu poslali už skoro 60 milionů korun. Vloni jsme proplatili 4,2 milionu korun. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Dodal, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. Znamená to, že tato instituce minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Společnost OKK Koksovny a.s. se v dobrovolné dohodě zavázala významně investovat mimo jiné do ekologických a bezpečnostních řešení. „V loňském roce jsme investovali do proekologických opatření, například do technologie nakládky a

expedice benzolu a dehtu, výměny prachových filtrů a automatického čištění pecních armatur. Pozornost jsme rovněž věnovali monitoringu znečišťujících látek pomocí senzorického měření přímo v našem areálu a jeho nejbližším okolí,“ vyjmenoval předseda představenstva OKK Koksovny a.s. Pavel Woznica s tím že společnost OKK Koksovny kladla také velký důraz na preventivní údržbu koksárenské technologie.

„Modernizace hydroinjektáže, pravidelné seřizování a výměna pecních dveří a armatur přispívá k dalšímu snižování fugitivních emisí. Pro snížení resuspenze prachových částic společnost průběžně zajišťuje úklid prachu zametacím vozem, a to jak na vnitropodnikových komunikacích, tak i na přilehlé ulici Koksární,“ dodal Pavel Woznica.

„Uzavírání dobrovolných dohod s velkými podniky pomáhá naplnit naši vizi, abychom překonali image kraje s mimořádně znečištěným ovzduším. Nepůjde to lusknutím prstu, ale když budou společensky odpovědnější podniky i lidé v regionu, máme šanci rychleji našeho společného cíle dosáhnout,“ uzavřel hejtman Ivo Vondrák.