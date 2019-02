Frýdecko-Místecko - Lidé třídí stále více, města a obce ale nepřestávají na svoz odpadu doplácet. Leckdy jde o miliony korun ročně. Zvažuje se tak i zvýšení poplatku za popelnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Obyvatelé Malenovic na Frýdlantsku si v třídění odpadů nevedou dobře. V porovnání se srovnatelně velkými obcemi v kraji, ve kterých žije do tisícovky lidí, patří k průměru.

Znát to je i v obecní kase. Vesnice se zhruba sedmi sty obyvateli vynaložila loni za odpady přes 920 tisíc korun, vybrala ale o zhruba 370 tisíc korun méně. A to včetně příspěvku, který získala od společnosti EKO-KOM. Ta obcím a městům posílá peníze za to, že v nich stojí barevné kontejnery, do kterých obyvatelé poctivě třídí. „Tím, že třídíme odpady, nám EKO-KOM zaplatil přes 58 tisíc korun. Pokud bychom třídili zodpovědněji, byla by tato částka vyšší. Logicky tedy vyplývá, že čím více budeme třídit odpady, tím méně na ně obec bude doplácet," vysvětlil starosta Malenovic Vladimír Malarz.

S odměnou od společnosti EKO-KOM ve výši 4,2 milionu korun počítá i letošní rozpočet Frýdku-Místku, přesto ale tamní magistrát hradí část výdajů na odpady z městské kasy. Loni se náklady na odpadové hospodářství vyšplhaly k bezmála jednačtyřiceti milionům korun, na poplatcích přitom město vybralo jen 27,5 milionu korun. Lidé vyprodukovali přes dvacet tisíc tun odpadu, oproti roku 2013 se vytřídilo více papíru, plastu i skla. Sazba za osobu a rok ale zůstává na 492 korunách, lidé nad sedmdesát let platí méně. Problém představují ti, kteří si s poplatky hlavu nelámou. V roce 2014 činil dluh na poplatku za odpad přes 35 milionů korun, o rok dříve to bylo o téměř pět milionů méně. Počet neplatičů se šplhá k osmi tisícům.

„Nejvyšší dlužná částka, včetně penále, u jednotlivce činí zhruba devět tisíc korun," informovala mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Tresty pro dlužníky se ale od letošního roku sníží město si od toho slibuje lepší výběr nedoplatků.

Kromě dlužníků se ale města a obce musejí vypořádat s novou povinností. Od dubna totiž začal platit povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který podle vyhlášky musejí města a obce svým občanům zajistit. Do bioodpadu patří třeba slupky z ovoce a zeleniny, větve a tráva. Povinnost třídění potrvá do konce října. Leckde se proto obávají dalších nákladů. V Malenovicích by se to mohlo promítnout do výše poplatku za svoz odpadu. „Pokud se nezlepšíme v třídění, budeme je muset zvednout," řekl starosta. Většina měst a obcí v regionu letos poplatky za odpad nezdražovala. V Třinci, který tradičně patří mezi nejlépe třídící města v kraji, platí obyvatelé pětistovku za rok, ve Frýdlantě nad Ostravicí tahají lidé z kapsy už od roku 2013 o dvě stokoruny více.