Frýdek-Místek – Dovolenou si lze naplánovat a koupit i půl roku dopředu, jenže pro někoho je to spíše komplikace.

Majitel frýdecko-místecké cestovní kanceláře CBA-Jantour Jan Křonka redakci řekl, že o takzvané first minute je zájem rozdílný. „Každý rok to máme s first minute jiné. Jsou období, kdy je ten zájem větší, někdy je to ale naopak horší. Každopádně si je vybírají lidé, kteří chtějí ušetřit, protože jsou cenově o několik procent výhodnější než last minute," prozradil Jan Křonka.

Například devětadvacetiletá Simona Závodská připouští, že nabídku first minute ještě nikdy nevyužila. „Abych vám řekla pravdu, tak většinou využívám last minute. Nemůžu si dovolenou plánovat až tak dopředu. Bydlím v Anglii, kde počasí nebývá moc příjemné, takže alespoň jednou za rok létám na Kanárské ostrovy," řekla Simona Závodská. „Co je first minute, samozřejmě vím, ovšem ještě jsem takhle na nějakém pobytu nebyla," tvrdí i její 26letá sestra Romana z Frýdku-Místku.

S tím, zda a jak se dá ušetřit zakoupením zájezdu first minute, nemá žádné zkušenosti osmnáctiletá Eva. „O této možnosti nic nevím. Já to takhle dopředu nemohu plánovat, počátkem roku ještě neznám svůj program na léto. Nikoho takového ani neznám," uvedla s tím, že s rodiči má v oblibě zejména Černou Horu a Řecko. „Většinou to kupujeme jako last minute," poznamenala.

A co vy čtenáři? Využíváte rádi při nákupu dovolené first minute? HLASUJTE V ANKETĚ!

