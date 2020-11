Proč jste se rozhodla pro potraviny? A navíc jen od českých nebo slovenských dodavatelů?

Protože mě baví podporovat české a slovenské výrobce. Myslím, že na ničem jiném obdobné e-shopy nefungují.

Byl hned v počátcích sortiment tak široký?

Pokud si matně vybavuji dobu, kdy já sama jsem byla zákazníkem, tak nabídka byla široká, ale v současnosti je ještě širší. Určitě pár tehdejších výrobců vypadlo, ale zase hodně jiných přibylo.

Jsou zákazníci většinou soukromníci nebo od vás kupují podnikatelé, větší firmy?

Většinou jsou to koncoví zákazníci. Stává se ale, že moji zákazníci nakupují pro své vlastní klienty, ale nejsou to firmy. E-shop funguje pod MLM systémem Global 3000, lidé, kteří jsou v tomto systému zaregistrování, mají svůj jedinečný PIN, který jim umožňuje za své nákupy sbírat body. Ty se poté přeměňují na provize a možnost levnějšího nákupu. A již se mi podařilo získat věrné a stálé zákazníky.

Zdroj: Fajneveciodnas.cz

Za jak dlouho se dostane zboží z obchodu k zákazníkovi?

Pokud je vše skladem, tak od přijetí platby to je do tří pracovních dnů. Pokud je potřeba zboží objednat u výrobců, objednávka se vyřizuje od přijetí platby do 10 pracovních dnů. Je konkurence v tomto druhu podnikání stále širší? Osobně znám jeden či dva e-shopy, které také nabízejí všechno možné. Ale na konkurenci nepomýšlím. Tím, že se snažím zaměřovat pouze na české výrobce, tak jsem ještě nenarazila na někoho, kdo by měl tak širokou nabídku českého zboží na jednom místě.

Přibyli vám zákazníci během pandemie?

V poslední době mám spoustu nových zákazníků, tak můžu říct, že ano. Určitě spousta lidí upřednostní online nákup, před nakupováním v běžných obchodech. Je už vidět, že se blíží Vánoce? Stačíte pokrývat poptávku? Už pomaličku pociťuji větší záběr objednávek, ale k velkému zpoždění expedicí zatím nedochází.

Myslíte si, že po skončení koronavirové krize se lidé budou na e-shopy obracet ještě častěji?

Myslím si, že ano. Už po konci první vlny se hodně zákazníků vrátilo pro nákupy ke mě.