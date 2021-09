„Ještě nikdy jsme nic podobného neviděli. Je to tu super. Už jsme si prohlédli šikmý kostel a teď se bavíme tady. Je to paráda,“ pochvalovali si manželé Majerovi ze Zlína, kteří přijeli na návštěvu k příbuzným. Společně s dětmi trávili sobotní odpoledne v areálu bývalého Dolu Barbora nedaleko Karviné, kde se konal festival POHO.

A nebyli rozhodně jediní, kdo přijel odjinud než z Karviné či blízkého okolí. Zájem byl zejména o komentované prohlídky v okolí šikmého kostela, ale i návštěvu areálu bývalého dolu Barbora. Lidé si mohli prohlédnout areál, s výkladem měli prohlídku kompresorovny nebo těžní věže. Se svou technikou se představili například hasiči a báňští záchranáři.

Jak říká Petr Birklen, vedoucí programu POHO 2030, cílem akce bylo ukázat, jak lze tyto revitalizované důlní areály snadno využít třeba pro aktivity místních podnikatelů.

„Chtěli jsme tímto současně otevřít debatu, kolik takových nevyužitých areálů i jiných zajímavých míst, tady v regionu je a stačí se domluvit a společně uspořádat podobné akce. Když lidé uvidí, jak to území vypadá, co může nabídnout, jak se tu dá trávit volný čas, věříme, že to může podpořit naše snažení, budoucí projekty,“ vysvětlil Petr Birklen.

POHO 2030 je program na oživení pohornické krajiny, který se realizuje pod hlavičkou Moravskoslezského kraje. Společnost Moravskoslezské investice a development má připraven program POHO Parku, který počítá s úpravou areálu dalšího z uzavřených důlních areálů, v tomto případě dolu Gabriela.

Tam má po rekonstrukci fungovat zázemí pro návštěvníky a expozice staré Karviné a hornického života. Jeho autoři chtějí vytvořit živé centrum, které bude nabízet služby v podobě restaurace, sdílených (i komerčních) prostor pro pořádání nejrůznějších akcí.

Pokud jde o areál dolu Barbora, ten by měl být v budoucnu využíván pro nejrůznější kulturní akce, například hudební festivaly. V minulosti už právě v opravené kompresorovně koncertoval například karvinský Symfonický orchestr Májovák a nebo Pěvecký sbor Permoník.