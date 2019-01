Firmy: Chceme dostat do vedení více žen

Skloubit kariéru s péčí o rodinu a domácnost? Pro většinu žen to je hodně obtížný úkol. Muži to mají v tomto směru jednodušší. I přesto se ženy začínají prosazovat i do nejvyšších pozic ve firmách.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/Patrick Pleul

„I v tak mužsky orientovaném oboru, jakým hutnictví a ocelářství bezesporu jsou, je pro dosažení lepších výsledků nutno vytvořit rovnováhu mezi ženským a mužským elementem. Proto klademe důraz na problematiku uplatnění žen a prosazujeme rovné příležitosti v kariérním uplatnění," vysvětlila Veronika Muroňová, vedoucí oddělení vzdělávání, rozvoje a náboru zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava. Právě ostravská pobočka ArcelorMittal Univerzity zorganizovala koncem loňského roku školení, které vedla mezinárodní vzdělávací společnost Kenexa se sídlem v Londýně. Několik desítek žen z ČR, Německa, Polska, Belgie, Rumunska i dalších zemí se v jeho průběhu seznámilo se vzdělávacím programem, jehož cílem bylo nabídnout možnosti, jak rozvíjet schopnosti žen a zvýšit šance na uplatnění ve vedení firem. Skloubit kariéru a péči o rodinu není lehké Ve vedoucích pozicích v rámci kunčické huti jsou ženy zastoupeny z patnácti procent, v nejvyšším vedení firmy je ale pouze pět procent žen. „Uvědomujeme si, že není snadné skloubit kariéru s péčí o rodinu a domácnost. Proto chceme ženám pomoci a například usnadnit jim návrat z mateřské dovolené prostřednictvím práce na zkrácený úvazek a práce z domu. Zvažujeme také další možnosti, například firemní školku, příspěvky na výpomoc v domácnosti či programy, jak udržet ženy na mateřské a rodičovské dovolené v kontaktu s děním ve firmě," dodala Veronika Muroňová. Více o tématu se dočtete v tištěné verzi Deníku nebo jeho elektronické podobě EPAPER, kterou si lze koupit za jednorázovou platbu přes sms nebo za výhodných podmínek předplatit.

Autor: Břetislav Lapisz