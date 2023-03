„Jsem velmi rád, že Frýdek-Místek je vnímám jak město, které je trendově zajímavé. Z loňského osmého místa jsme se dostali na třetí místo a v první trojce jsme byli vyhodnoceni společně s Ostravou a Opavou,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Frýdek-Místek podle organizátorů výzkumu vyniká nejen nadprůměrným počtem ekonomických subjektů, ale také velmi nízkým indexem stáří, tedy poměrem lidí starších 65 let k lidem do 14 let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Ve Frýdku-Místku navíc v rámci kraje nadprůměrně přibývá obyvatel.

Primátor Petr Korč (vpravo) s náměstkem Jakubem Míčkem slaví 3. místo v soutěži.Zdroj: se svolením magistrátu

Velkým plusem je, že radnice drží náklady na dluhovou službu na výrazně nízké úrovni. Město rovněž dosáhlo dobrého výsledku v testu elektronické komunikace organizátorů s živnostenským úřadem, který ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

„Je vidět, že naše postupná práce na zlepšování podnikatelského prostředí ve Frýdku-Místku přináší výsledky. V našem úsilí nepolevujeme, stále pracujeme s podněty podnikatelů a snažíme se ještě více zlepšit práci magistrátu,“ uvedl náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický rozvoj, podnikání, dotace a integrované teritoriální investice Jakub Míček (ANO 2011).

Frýdecko-místecký magistrát loni zaznamenal hned několik úspěchů. Po absolvování projektu a externího auditu získal certifikát z oblasti „společenské odpovědnosti“ a dále 2. příčku v celorepublikové soutěži Úřad na cestě k rovnosti. Ocenění obdržel také tajemník magistrátu Petr Menšík, který se probojoval do desítky nejlepších v rámci soutěže Manažer roku 2021 a získal 1. místo v rámci kategorie veřejná správa.

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který vyhlašuje týdeník Ekonom, se koná již 15. rokem.