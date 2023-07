Smutný pohled už léta skýtá Autokempink Beskydy ve frýdlantské městské části Lubno. A to nejen v sezoně dovolených. Je zavřený a synové původního provozovatele o jeho obnovu nejeví zájem. Naopak, rádi by tu údajně viděli developerskou výstavbu bytů.

Uzavřený a chátrající Autokemp Beskydy ve Frýdlantě nad Ostravicí, 12. 7. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Cedule s nápisem Camping sice ještě u odbočky ze silnice 48414 na Frýdecko-Místecku stále zůstává, nicméně brány areálu jsou uzamčené, na objektech je vidět působení času a podle rozbitých oken rovněž vandalů. Upozornění, že „objekt je monitorován“ vyhlíží jako nejnovější.

„Od jezu na Kamenci se tam dostane každý, plot je stržený,“ říkají Deníku místní, kterým je většinou konce vyhlášeného kempu docela líto. Opuštěné chatky obrůstají plevelem, byť se zdá, že prostranství uprostřed někdo seče. Oplocení je poničeno i na zadní straně a nezvanými návštěvníky jsou tu bezdomovci. Frýdlantští strážníci je vyhánějí.

„Kontakt na vlastníka nemáme, je to podle katastru spolek,“ říká Deníku místostarosta David Pavliska. I vedení města je podle něj smutné z osudu areálu. O to více nyní, kdy kempování, karavany a mototuristika zažívá velký boom. Blízkost řeky Ostravice, stezky pro cyklisty i Beskyd by podle mínění místostarosty udělaly z kempu atraktivní místo.

Ať plocha zůstane pro rekreační účely

Frýdlantská starostka Helena Pešatová podotýká, že plocha je podle územního plánu města určena k rekreačním účelům. Ona osobně by byla ráda, když by to tak zůstalo. „Před časem jsem nicméně jednala se syny majitele, a ti chtějí pozemky využít za jiným účelem, pro výstavbu domů. To za ale současného stavu nejde,“ dodává starostka.

Územní plán Frýdlantu nad Ostravicí se bude měnit tak jako tak. Na řešení jeho změny budou zastupitelé teprve vybírat odbornou firmu. Ta ho vypracuje a posléze se k němu začnou vyjadřovat dotčené orgány, včetně ochrany životního prostředí. To všechno může, jak starostka upozorňuje, trvat klidně další dva roky.

„Na koupi autokempu město nedisponuje dostatečnými finančními prostředky a další rekonstrukce by byla také finančně velmi nákladná. Protože je plocha určena pro hromadnou rekreaci, tak musíme doufat, že se najde někdo, kdo to místo oživí,“ uzavírá místostarosta.