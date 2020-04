Někteří restauratéři v Ostravě propouštějí personál, jiní financují chod provozoven z úspor či dalšího podnikání a – řečeno motoristickým slangem – jedou už na rezervu. Všichni se ale shodují ve dvou věcech: podpora státu zatím zůstala v rovině slibů a také pokud by se situace zvrhla a virus se začal znovu šířit, mnoho jich nevydrží.

„Díky majiteli budovy, který sám přišel s tím, že nemusíme platit měsíční nájem, díky skvělým hostům, kteří si pravidelně objednávají jídla do okna nebo dovozem a díky našemu skvělému týmu, který pochopil situaci, snížení platů, díky tomuto všemu můžeme dále fungovat a udržet náš tým pohromadě,“ popsal ne nejčernější situaci svého podniku spolumajitel Hogo Fogo Bistra Petr Jonáš.

Obdobně největší koronavirovou krizi, zdá se, překonají také v síti mexických bister Los Capolitos. „Změnili jsme provoz na režim rozvozu a osobního odběru. I díky tomu jsme se snažili zachovat všechna pracovní místa a zkrátit pracovníkům úvazky tak, abychom nemuseli nikoho propouštět,“ uvedl spolumajitel Jan Kapolka s tím, že samozřejmě bylo nutné sáhnout do rezerv.

„Ještě nějakou dobu to nebude o tom být ziskový, ale přežít a být schopen vše zaplatit,“ uvedl Kapolka, který má jak podnik v centru Ostravy, tak i v Porubě a dalších místech v regionu v nájmu, ale jelikož věděl, že bude s bratrem schopen situaci zvládnout, nežádal o žádnou úlevu.

MUSELI PROPOUŠTĚT

První opatření už ale přijali ve vyhlášené restauraci Stará kuželna. „Museli jsme zúžit náš personál, ze 14 lidí jich v našem týmu zůstává deset,“ řekl Deníku majitel Radim Dvořáček s tím, že na překonání zhruba měsíc a půl trvajícího výpadku příjmů padly veškeré úspory.

„Kdyby ta situace trvala ještě ne měsíc, ale třeba dva nebo déle, následky by byly katastrofální,“ uvedl Dvořáček s tím, že restaurace nadále musí platit nájem. „Ve svém“ má rodina alespoň Restauraci U Dvořáčků, kterou vede bratr Rudolf, velká výhra to ale není.

„I tam ale padly za své veškeré rezervy. Nájem jsme sice neplatili, ale to je jen malá náplast. Vysoké energie i výdaje na personál zůstaly stejné,“ řekl Radim Dvořáček s tím, že v této restauraci, kde personál není tak početný, se zatím propouštět nemuselo.

Propustit několik lidí ze svého týmu musel také David Girten v La Petite Conversation v centru Ostravy, další lidé zůstali doma s takzvanou překážkou.

„Zavřít rozhodně nehodláme, zůstaneme aktivní. Po 8. červnu, kdy se otevřou restaurace bez omezení, u nás budou změny, ale ne velké,“ řekl Deníku „ostravský Belgičan“ David Girten s tím, že nyní zvažuje a zkoumá možnosti, za jakých by mohl otevřít venkovní prostory v první vlně od 25. května.

„Nyní vydáváme jídlo přes okýnko s sebou a nechceme honit všechny zajíce, aby se netvořily zbytečné fronty. Musíme prostudovat možnosti,“ dodal majitel „Lapeco“, které má omezené prostorové možnosti u předzahrádky.

CATERING ZA MILION

Krušné časy prožívá i restauratérská rodina Golisových. „Proděláme, to je jasné. Zatím jsme nikoho nemuseli propustit, ale zaměstnanci dostali volno a pracujeme teď pouze jako rodina,“ uvedl Jozef Golis, jenž velké úsilí věnuje také cateringu.

„Jen za březen jsme měli nasmlouvaný catering asi za milion korun a nic z toho nevyšlo. Snažíme se a jedeme z úspor, ale jak dlouho to zvládneme?“ táže se vyhlášený restauratér, který vyhlíží, jak k otázce nájmu přistoupí město.

A v kavárně Polo Café na Masarykově náměstí čekají, jak zase moravskoostravská radnice přistoupí k pronájmu předzahrádek a záboru místa.

„Léto je jedinou možností, jak se finančně zahojit. Ostatní měsíce, kromě Vánoc, jsou nulové nebo lehce ztrátové. A jelikož jsme nyní museli všechno financovat ze svých dalších podnikatelských aktivit, vstřícný krok bychom uvítali,“ řekl Deníku majitel Polo Caffé Libor Ščurek, který se takového gesta dočkal už ze strany soukromého majitele budovy.

„Máme dobrý vztah. Přestože sám na dům platí hypotéku, výrazně nám slevil z nájmu. Každopádně léto bude jediná možnost záchrany, jak rozpumpovat byznys. Když to nezabere, budeme vážně zvažovat co dál,“ nastínil Ščurek i horší scénář.

DALŠÍ RÁNA: BEZ FESTIVALŮ?

Gastro průmyslu na Ostravsku nehraje do karet ani to, že stále visí velký otazník nad konáním dvou největších festivalů Colours of Ostrava a Beats for Love.

„Samozřejmě, že tohle je taky další klíčová věc, která nás během léta držela nad vodou. Během těchto velkých hudebních akcí jsme měli vždycky od rána do večera plno,“ uvedl majitel restaurace Gókaná a bistra Moss Tomáš Polák.