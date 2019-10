Dvou významných milníků letos dosáhla nošovická automobilka Hyundai, která vyrábí auta korejské značky už jedenáct let na úpatí Beskyd. Už v květnu sjel z výrobních linek třímiliontý vůz celkově, v těchto dnech pak v Nošovicích vyrobili miliontý vůz typu SUV se značkou Tucson.

„O Tucson je zájem po celém světě, vyvážíme ho do 67 zemí. Tento vůz tak tvoří zhruba 70 procent produkce v naší továrně, kromě něj se nyní v nošovickém Hyundaii vyrábí ještě i kompletní modelová řada i30,“ uvedl mluvčí automobilky Pavel Barvík.

Podle Martina Klíčníka, vedoucího kvality v nošovickém závodě, se Hyundai Tucson vyrábí už více než čtyři roky a jde o auto, které se u nás jen „nemontuje“, ale zaměstnanci beskydské továrny se podílejí i na jeho vývoji a inovacích.

„Už nejsme jen montovnou, ale auto u nás i testujeme v průběhu vývoje a přicházíme s nápady a podněty, co by se na něm mělo vylepšit. Ty podněty pak předávám kolegům do designérského centra v Německu nebo do vývojového závodu v Koreji,“ přiblížil Martin Klíčník.

A jaké konkrétní zlepšováky prosadili Nošovičtí právě do Hyundaie Tucson? „Těch věcí je celá řada, někdy to jsou technické věci, jako třeba to, jak lépe uložit elektrokabely pod kapotou. Některé naše podněty jsou ale i praktické, jako když jsme prosadili, aby měl Tucson v zadních sedadlech prostup na uložení lyží, s čímž Korejci původně nepočítali,“ prozradil vedoucí výroby Miroslav Jasiok.

Hyundai Tucson se vyrábí už 52 měsíců a spekuluje se, že by měl v příštím roce dostat výrazně obměněného nástupce. Tuto zprávu ale v Nošovicích zatím nechtěli potvrdit. V továrně nyní pracuje 3300 lidí, kteří denně na výrobních linkách smontují až 1500 aut. Dalších 8700 pracovníků zaměstnávají společnosti výrobně napojené na Hyundai.