REGION - Investice jihokorejské automobilky Hyundai, která letos na jaře začala stavět svůj evropský závod v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, výrazně zvýšila zájem investorů o průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji a o zaměstnance.

Diskuse Zatímco loni stoupla zaměstnanost v těchto zónách zhruba o 2800 lidí, letos půjde o 4500 osob, řekla mluvčí ostravského úřadu práce Svatava Baďurová. Moravskoslezský kraj nicméně stále vykazuje druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi, ke konci srpna byla 10,5 procenta proti 6,4 procenta v celé ČR. "Až neočekávaně vzrostl zájem investorů (především jihokorejských firem) z odvětví automobilového průmyslu i o další průmyslové zóny, zejména o průmyslovou zónu v Ostravě-Hrabové a o připravovanou zónu v Mošnově," dodala.

Průmyslové zóny snižují nezaměstnanost

V prvním pololetí stoupla zaměstnanost v zónách o více než 2600 míst a do konce roku firmy podle Baďurové předpokládají vytvořit na 1900 míst. Nejvíce pracovních míst, asi 590, z toho vznikne do právě na Frýdecko-Místecku, kde jen firmy působící v nošovické zóně ještě letos zvýší stavy o 540 lidí. Zhruba stejný počet nových zaměstnanců budou ve druhém pololetí potřebovat také investoři na Ostravsku.

Například na Novojičínsku by mělo do konce roku vzniknout asi 490 míst, na Karvinsku až 170 a na Bruntálsku jich přibude asi sedm desítek. "V současné době průmyslové zóny zásadním způsobem příznivě ovlivňují nezaměstnanost v celé řadě míst v kraji. Určitou výjimkou je okres opavský, kde zatím nebyla vytvořena žádná průmyslová zóna," uvedla Baďurová. V registru Agentury pro regionální rozvoj (ARR) je v kraji 25 průmyslových zón, nyní v nich podle monitoringu úřadu práce pracuje zhruba deset tisíc lidí. To znamená, že od začátku loňského roku se jejich počet více než zdvojnásobil. Všechna místa ale podle Baďurové nevznikla jako nová, v některých případech do zón firmy přicházely s určitým stavem zaměstnanců.

Volných ploch k podnikání ubývá

Díky příznivému vývoji nemají města v regionu problémy s odchody firem ze zón. Například v Karviné zatím odešel jeden investor a druhý předal stavební záměr jiné firmě. "Odchody investorů ale nahradili velmi rychle jiní, a dokonce s nabídkou více pracovních míst a delší perspektivy podnikání v Karviné," uvedla mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová. Podobně rychle získal náhradního investora i Frýdek-Místek.

V kraji současně ubývá volných ploch k podnikání. "Z celkového počtu 1080 hektarů nabízené plochy v zónách je volných asi 390 hektarů," řekl Radovan Dráber z ARR. Náměstek hejtmana Pavel Drobil se ale neobává, že by nastala doba, kdy bude chybět místo k podnikání. "Jednáme se strategickým partnerem na budování nových průmyslových zón, takzvaných brownfields, a těch je v Moravskoslezském kraji víc než dostatek," řekl. Podle některých odborníků ale měl kraj hledat volné plochy pro investory mnohem dříve. čtk