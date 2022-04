Ivo Chmelík: Ke sportu mě i bratry přivedli rodiče, oba jsou aktivní dodnes

Hlavním výrobním sortimentem společnosti GO Steel a.s. Frýdek-Místekjsou ocelové pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní, které společnost produkuje jako jeden ze třinácti výrobců na světě. Společnost také vyrábí ocelové pásy a plechy pro elektrotechniku izotropní a pásy a plechy z nelegovaných a legovaných ocelí. V úterý 26. dubna se její zástupci zúčastnili Zaměstnanecké ligy Deníku ve Frýdku-Místku. Na několik sportovních otázek nám odpověděl předseda Představenstva GO Steel a.s. Frýdek-Místek Ivo Chmelík.

Ivo Chmelík. | Foto: archiv