Chata dlouho zvaná Javorový vrch patří k nejstarším v České republice, zcela jistě je pak nejstarší v Beskydech, protože ve své nezměněné podobě, až na drobné rekonstrukce, stojí od roku 1895. „Považujeme si to, že jsme pokračovateli této krásné tradice. V současné době jsem provozovatelem a nájemcem chaty už jedenáctý rok. Za tu dobu jsem tak měl možnost osahat si, co všechno provozování chaty obnáší a co místní i návštěvníci z větší dálky potřebují,“ uvedl Jiří Valenta, provozovatel a nájemce v jedné osobě.

„Velkou výhodou chaty je fakt, že je odtud nádherný výhled do tří světových stran. Navíc se můžeme pyšnit výjimečnou polohou, kdy se nacházíme na trojmezí, takže vidíme do polských nížin i na nádherné slovenské hory. Nádherné a neopakovatelné výhledy jsou tím prvním, na co bych návštěvníky nalákal,“ řekl Valenta. „A to včetně nočních výhledů. Když se po setmění člověk podívá dolů do údolí na Třinec a směrem na Polsko, spatří slezské Las Vegas. Ta světla jsou neuvěřitelná. Je to zážitek na zbytek života. Neopakovatelné jsou také východy a západy slunce, kdy obojí se odehrává nad reliéfem hor. Už jenom z hlediska přírody je tady co nabízet,“ zdůraznil Valenta.

Javorový vrch pak představuje také výchozí místo pro nádherné hřebenové trasy. „I pro méně zdatné nebo handicapované turisty je výhodou, že k nám vede lanovka. Největší výškový rozdíl se tak dá překonat bez námahy s následnou možností chodit desítky kilometrů na všechny strany, aniž by člověk překonával výrazné výškové rozdíly,“ poznamenal Valenta.

„Další výhodou Těšínských Beskyd je poměrně hustá síť turistických chat, takže na každém vrcholu je chata připravená postarat se o unaveného turistu, který si potřebuje odpočinout, občerstvit se a doplnit síly. Navzájem spolu jako chataři spolupracujeme. K tomu se hrdě hlásím, že se Těšínské Beskydy mohou pochlubit tak širokou sítí fungujících turistických chat. Tímto jsme unikátní v porovnání s dalšími horskými lokalitami v Česku.“

Turistická horská chata Javorový vrch stojí ve výšce 964 metry nad mořem. Nabízí také 43 lůžek pro ubytování. „Máme tady také lyžařský areál se dvěma vleky, umělým zasněžováním a úpravou sjezdovek. Proto nabízíme i lyžařské pobyty pro školy nebo těm, kteří chtějí strávit zimní dovolenou na horách,“ popsal Valenta.

A copak provozovatele a nájemce chaty trápí nejvíce? „Vzhledem ke svému stáří by už chata potřebovala zrekonstruovat. Ovšem majitelem je město Třinec a z podstaty věci se stát, kraj, město či obec nikdy nemůže o majetek starat tak dobře jako soukromník. Není to stěžování si, ale spíše povzdech. Pokud tedy město chatu neprodá ať už mi nebo někomu jinému, určité věci budou během na hodně dlouhou trať. Na druhou stranu, chatu provozuji už jedenáctým rokem, což svědčí o tom, že to dělám dobře, srdcem a určitě ne pro peníze,“ uzavřel Valenta.

Javorový vrch patří ke kultovním místům paraglidingu

Velikou atraktivitou Javorového vrchu je paraglidingové létání. Zdejší vrchol nabízí provozovatelům tohoto sportu jednoduché a bezpečné starty. Turisté tak mohou často pozorovat paraglidisty brázdící oblohu v okolí Javorového.

„Paragliding je neodmyslitelně spjatý s Javorovým. Jedná se o specifický sport provozovaný na bezmotorových padákových kluzácích, což je obrovská atrakce pro neznalé. Pokud už turista nechce chodit nikam dále, má se na co dívat v případě, že to počasí dovolí. Pro samotné provozovatele a zájemce o tento sport patříme ke dvěma kultovním místům létání v Česku. To druhé je až na Rané ve středních Čechách,“ uvedl Jiří Valenta, který provozuje turistickou chatu Javorový vrch a je také zkušeným instruktorem paraglidingu.

„Když se pravověrného padáčkáře zeptáte, jaké je jeho oblíbené startoviště, odvětí, že Javorový vrch, protože zdejší startovní místo je jednoduché, bezpečné a umožňuje nádherné výkony. Smyslem paraglidingu je uletět co nejdále pomocí přírody bez jakýchkoliv motorů. Doufáme v to, že paragliding bude ještě dlouho velkým lákadlem. Dělá náš areál ještě více atraktivním,“ zdůraznil Valenta.

Přednosti Javorového vrchu nespočívají jen v ideálním startovním místě, ale také v jeho jedinečné poloze. „Startuje se směrem do polských nížin, odkud k nám přichází laminární vítr bez turbulencí a dalších nepříznivých vlivů. To na jiných místech kopec nacházející se před startovním místem vždycky stěžuje nejen starty, ale i samotné létání,“ upozornil Valenta.

„Ihned po startu pak paraglidista hledá termiku, tedy teplé, stoupavé proudy, díky kterým může vystoupat vysoko nad místo, ze kterého vzlétnul. Jedinečný reliéf zdejších hor umožňuje díky stoupavým proudům dosáhnout dlouhých přeletů, kterým říkáme cross country flying. A to také začínajícím paraglidistům, což je na zdejším prostředí velice cenné. Začátečníci se tady naučí velice rychle létat,“ poznamenal Valenta.

Ten, jako zkušený paraglidista, provozuje přímo na Javorovém vrchu školu paraglidingu. „Adeptům nabízíme výcvik, kdy společně s ubytováním nabízíme komfortní podmínky pro to, aby se tento sport naučili. Vzhledem k tomu, že jsem dlouholetý provozovatel paraglidingu, zastávám i funkci inspektora provozu, takže garantuji rovněž výkon státní správy. Pokud se pilot dostane do potíží, nemusí dlouze a složitě hledat správného úředníka s kulatým razítkem. Má ho přímo u mě. Je to jedna z rarit paraglidingu, protože u ostatních podobných neobvyklých sportů se mnoho úředních záležitostí musí řešit s úředníky v Praze. U nás to neplatí. V každé lokalitě jsou státem ověření úředníci, kteří jsou tak paraglidistům mnohem blíže,“ podotkl Valenta.

Paraglidisté pak mohou létat celý rok. I v zimě, i když ne každý je na to stavěný. V Česku je však z hlediska klimatických podmínek v tomto období málo letových dní. „Skutečná sezona paraglidingu začíná v dubnu a končí v polovině října. V tomto období je největší šance si u nás krásně zalétat. Jezdí se létat také do Slovinska, Itálie, ale také klidně ještě více na jih nebo do jiných kontinentů,“ popsal Valenta.

Na Javorovém vrchu jsou velice populární a atraktivní také tandemové lety, při nichž instruktoři na dvoumístném padáku přibližují tento sport i laikům, kteří nemají žádné ambice sami začít létat. „V takovém případě nepotřebují vůbec žádné znalosti o paraglidingu. Mohou se jen kochat výhledy do krajiny, kterou zrovna letí. Tento zážitek si mohou objednat přímo u nás na Javorovém nebo online tak, jak je dneska už naprosto běžné. My jim zprostředkujeme zážitek, na který by jinak sami nedosáhli, protože je k tomu třeba určitý výcvik,“ uzavřel Valenta.