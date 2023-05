„Zdražení. Co jiného. Minimálně o těch jedenáct procent,“ potvrzuje Danuše Ježová z družstva Hygie, které má tři holičství ve Frýdku-Místku a jedno v Ostravě. Za běžné pánské stříhání tu nyní účtují od 160 do 200 korun. V budoucnu tu promítnou do cen rostoucí náklady. „Návštěvnost je nižší a nižší, řekla bych, že je to právě drahotou. Ale nikoliv našich služeb, nýbrž tou všeobecnou,“ podotýká Danuše Ježová.

Monika Chovancová si otevřela kadeřnictví v Beskydské ulici před čtrnácti lety, od té doby prakticky rok co rok zvyšuje ceny. „Tak, jak zvedají poplatky, roste cena energie, vody i minimální mzda. Začínala jsem s pánským stříháním pod stovku, dnes je to od 125 do 150 korun,“ nechala se slyšet. Vlastní dům, kde podniká, je výhodou, ale vzrůst má i daň z nemovitosti. „Moje ceny jsou ještě nízké, třeba v centru si účtují daleko více. Nejdražší je barvení vlasů kombinované s melírem za přibližně patnáct stovek, jinde za to chtějí dva i tři tisíce korun,“ tvrdí Chovancová.

Barber Salon sítě Mensvision si účtuje za All-Inclusive servis čtrnáct set, jen za úpravu vousů tu zákazník zaplatí čtyři stovky. „Jak se zvednou daně, zdražíme také, o nic víc, o nic míň. Až to bude potvrzené, tak si k tomu sednu a budu počítat. Může to být v řádech stovek korun,“ odhaduje zakladatel podniku ve frýdeckém centru.

Lenka Táborská ze Salónu LT v souvislosti se změnou daňové sazby hovoří o likvidační politice: „Pochopitelně v takovém případě půjdu s cenami nahoru, doplatí na to opět zákazníci. Náklady už v poslední době stouply o desítky procent.“ V její provozovně jsou pánské účesy nasucho za 350 korun, dámské s mytím a vyfoukáním stojí v rozpětí 500 až 800 korun. „Jsem jediná ve Frýdku-Místku, kdo barví přímými pigmenty, je to ruční práce se speciálními barvami, kdy si musím se zákaznicí vyhrát. Teď to vyjde od tří do čtyř a půl tisíc,“ říká Táborská.

„Lidé už bohužel v dnešní době nemají finance pomalu ani na toho holiče,“ posteskla si Božena Rohlová, která poskytuje kadeřnické služby v areálu SMVaK. Klientela si začala stěžovat už po vlně zdražování po pandemii covidu, o část Božena Rohlová přišla. „Straší mne představa, že odpadnou další. Nevím, co pak my, živnostníci, budeme dělat. Málokdo má peníze na to, aby si zaplatil nějakou lepší službu,“ podotýká kadeřnice známá ve Frýdku-Místku i svou dobročinnou aktivitou.