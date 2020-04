Vzhledem k nouzovému stavu a epidemiologické situaci bylo zrušeno jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin. Kaufland se však rozhodl pomáhat dál a daruje tuny potravinové pomoci organizacím po celé České republice.

V Moravskoslezském kraji půjdou potraviny od společnosti Kaufland například do Charity Hlučín poskytující sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Dále pak do Charity Ostrava, která pomáhá seniorům, lidem se zdravotním postižením, rodinám v nouzi či lidem bez domova a část půjde také do ostravské Armády spásy.

„Jsme velmi vděční za každou podporu v podobě trvanlivých potravin, zejména pokud přichází kontinuálně. Dary z Kauflandu pomohou zvládnout situaci v celé řadě měst a obcí, jejichž obyvatelé jsou nyní v nouzi,“ potvrzuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank, která charitativní balíčky z Kauflandu přerozdělí do moravskoslezských organizací.

V následujících týdnech poputuje z Kauflandu 25 tun trvanlivých potravin v podobě cukru, hladké mouky, konzerv, instantních polévek, rýže, těstovin, trvanlivého mléka nebo oleje.

„Potravinové banky podporujeme po celý rok. Kromě účasti v celorepublikových sbírkách darujeme průběžně zboží napříč celým sortimentem. Jen za první čtvrtletí letošního roku jsme darovali téměř 50 tun potravin,“ upřesnila mluvčí Renata Maierl.