Na konferenci se sešli zástupci města Ostravy, kraje, středních a vysokých škol, odborníci ze společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech a dalších institucí. Mezi hlavní témata patřila elektromobilita, transformace vzdělávání na středních školách či regionální podpora odborného vzdělávání.

„Elektromobilita je pro náš kraj extrémně důležitá. Ten důvod je jasný a zřejmý. Máme tady výrobce automobilů, máme tady firmu Hyundai, a toto je prostě zásadní pro Moravskoslezský kraj,“ uvedl ve svém úvodním slovu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczný.

Zdůraznil, že téma elektromobility ve vzdělávání je velmi aktuální a důležité. Moravskoslezský kraj totiž zřizuje střední školy, mnohé z nich jsou právě technicky zaměřené. Krajští představitelé si podle něj uvědomují, jak se region Frýdecko-Místecka rozvíjí a jak se posouvá dopředu právě v souvislosti s obrovskou investicí v Nošovicích. A na to musí reagovat také školství.

„My na to jako kraj reagujeme jedním ze strategických projektů realizovaných v operačním programu Spravedlivá transformace. A je to právě velký projekt Technologické a podnikatelské akademie. Součástí toho projektu je také Moravskoslezská Technologická Akademie. Smyslem toho projektu je dostat do škol to nejmodernější, co je ve vývoji, co je v průmyslu,“ uvedl náměstek hejtmana.

Elektromobilita je velké téma také pro město Ostravu. „Veřejná doprava, která je v Ostravě už dnes zcela bezemisní, má samozřejmě nedílnou složku právě v rámci elektromobility,“ uvedl na konferenci primátor města Ostravy Jan Dohnal. Připomněl tím parciální trolejbusy a elektrobusy.

„Pokud se bavíme o tématu této konference, což je elektromobilita ve vzdělávání, tak já v tento okamžik si myslím, že elektromobilita je dobrý směr. Zase na druhou stranu, ještě je stále spousta věcí, která není dotažena. Samozřejmě to vytváří podmínky k tomu, že se dotáhnout budou muset některé věci. A to já vnímám jako obrovskou příležitost pro celý region a jako obrovskou příležitost i pro Ostravu,“ dodal.

Vyzdvihl také aktivity Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která si na konferenci připravila svou prezentaci a elektromobilitě se věnuje. „Pokud chceme tento region rozvíjet, toto město posouvat a pokud se něčím odlišujeme od dalších transformačních regionů v rámci střední Evropy, tak je to právě kvalita vysokých škol, protože vysoké školy jsou a vždycky budou hybatelem věcí v tom daném regionu,“ řekl ostravský primátor Jan Dohnal.

Během konference mohli její účastníci zhlédnout také další zajímavé prezentace. Seznámili se například s fungováním a produkcí nošovické automobilky Hyundai, která elektromobily vyrábí, a dozvěděli se podrobnosti o získávání a výchově nových odborníků. Zaujala také prezentace Moravské Technologické Akademie o EduBoxech - on-line vzdělávacích modulech, které obsahují materiály pro moderní výuku se současnými tématy. „Určité procento aut prokazatelně jezdí na elektřinu, součástí toho je i nějaká změna bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Úlohou naší organizace a úlohou středních škol je jít tomuto trendu naproti, protože je to objektivní skutečnost. Elektromobilita přináší mnoho změn,“ uvedl předseda představenstva MTA Jan Meca.

Během konference vystoupili k problematice elektromobility a vzdělávání také zástupci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti či společnosti ČEZ. „Česko má jednu z nejrobustnějších dobíjecích sítí v Evropě. Toto je pravda, ale je to jenom kus pravdy. Je to v přepočtu, kolik tady máme elektromobilů,“ řekl regionální manažer komunikace ČEZ Vladislav Sobol. Jen tato firma má u nás 782 veřejných dobíjecích stojanů a jejich počet rychle roste.

Po skončení konference si mohli její účastníci prohlédnout výrobní areál nošovické automobilky.