Frýdek-Místek – Korejští investoři se neusadili jen v Nošovicích, ale obsadí také velkou část průmyslové zóny v Chlebovicích. Na téměř čtyřech hektarech plochy totiž postaví výrobní závod korejská firma Hanwha L&C Czech.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Město s touto firmou podepsalo smlouvu koncem loňského roku poté, co zkrachovaly plány jiných dvou firem, které tu také chtěly postavit své závody.

Původně měla na tomto místě stát textilka společnosti Sandra Textil Mills s pákistánskými majiteli. Ti slibovali postavit továrnu za šest miliard korun se dvěma a půl tisíci pracovními místy. Stavět však nikdy nezačali a po mnoha peripetiích nakonec od smlouvy s městem ustoupili. Továrnu na komponenty k automobilům Hyundai tu chtěla postavit i korejská firma Hanil E-Hwa Company. S automobilkou se však nakonec nedohodla, proto musela své plány na podnikání v Chlebovicích zrušit. V průmyslové zóně tak prozatím stojí pouze německý závod firmy Blanco na zpracování výrobků z nerezu.

„Jsme rádi, že po předchozím nezdaru s jiným korejským investorem budeme mít v zóně přece jen společnost, která participuje na investici v Nošovicích. Její přítomnost bude pro město určitě přínosná,“ konstatovala po podepsání smlouvy s korejskou firmou Hanwha L&C Czech frýdecko-místecká primátorka Eva Richtrová (ČSSD).

Zónu v Chlebovicích si Korejci vybrali s ohledem na její dobrou dostupnost, vyhovující infrastrukturu a výhodnou vzdálenost od nošovické průmyslové zóny. Projekt, který počítá s investicí dvaceti milionů eur a výhledově až sto šedesáti milionů eur, bude mít dopad na celý region.

Závod by měl ještě letos nabídnout pracovní příležitosti padesáti lidem, v příštím roce už to bude dvojnásobek a počty zaměstnanců by měly dále stoupat. Hanwha navíc předpokládá uzavření smluv s místními společnostmi k zajištění služeb, jako je úklid, údržba, ostraha i ostatních dodávek, což nepřímo povede ke vzniku dalších pracovních míst, zejména v sektoru služeb. Firma předpokládá začátek své produkce už ke konci tohoto roku.

Příprava chlebovické průmyslové zóny město přišla na šedesát milionů korun. Polovinu z této částky spolkly technické přípravy a polovinu výkupy pozemků. Jedenáct milionů korun z této částky se ale městu podařilo získat ze státních dotací.