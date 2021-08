Když se zhruba před 15 let rozhodla opustit práci ve školství a přemýšlela, čím se bude živit, věděla, že to bude něco kolem zvířat. Nejprve asi šest let stříhala psy a pak se v jejím životě cosi změnilo. „Trpěla jsem zdravotními problémy a kamarádi mi doporučovali kozí mléko. Jenže jsem nevěděla, kde se k němu dostat, tak jsem si pořídila kozu a učila se zpracovávat kozí mléko," popisuje své začátky v oboru potravinářství.

Nejprve vyráběla jen pro pro vlastní potřebu, ale přátelé, kterým její produkty zachutnaly, jí přesvědčovali, že jsou vynikající, a že by se zpracováním kozího mléka a výrobou sýrů měla živit. Tak vznikla u Veselých v Dolní Suché, kde vyrůstal i český basketbalový reprezentant a olympionik Jan Veselý, kozí farma a malá mlékárna.

Zprvu byl zájem natolik velký, že se tím Šárka Veselá slušně uživila. Byť to nebylo zadarmo. Budíček ve čtyři ráno a pak práce od rána do večera, sedm dní v týdnu.

„Práce na farmě, zpracování mléka, to je spousta práce a starostí, hlavně kolem zvířat. Mě to ale baví, ke zvířatům jsem měla vždycky blízko, a proto je moje práce zároveň i koníčkem. Musím sice brzy ráno vstávat, ale tu práci mám ráda a baví mě, jinak bych se z toho zbláznila," řekla před pár lety nadšená farmářka.

Malý zájem, méně zvířat, méně práce

Jenže doba se změnila a zájem o mléčné výrobky z její farmy postupně klesal, což majitelku donutilo výrobu zastavit, Možná, že jen dočasně, kdoví. „Prostě mě to neuživilo,“ přiznává.

Čím si úbytek zákazníků vysvětluje? „Lidé jsou dnes zvyklí nakupovat ve velkém v nákupních centrech, kde mají vše na jednom místě. Takže jezdit pro jen mléčné výrobky někam na farmu, se jim nechce. Já to chápu, rozumím tomu, také tak nakupuji,“ říká farmářka. Lidi prý nepřitáhlo ani to, že její mléčné dobroty nebyly v porovnání s těmi ze supermarketů vyšší. Navíc jí známí říkali, že tak dobré sýry nikdy nejedli, a jestli si to nechce rozmyslet.

Nastalá situace ji tak donutila začít přemýšlet jinak. „Ze sedmdesáti koz zbylo dvacet, kráva, kůň, drůbež a včely,“ přibližuje Šárka Veselá aktuální stav na své farmě.

Druhým faktorem, který farmářce začal komplikovat práci, je úbytek pozemků, v okolí domu, které má pronajaté a na se kterých zvířata pasou. „Přišlo to tak nějak v jednu dobu. Když stouply ceny pozemků, někteří majitelé se je rozhodli prodat. Takže za pár měsíců nám naproti farmě vyroste velký dům se čtyřmi byty,“ říká rezignovaně Šárka Veselá.

Zákazníky vystřídali školáci

Přesto se nevzdává a oklikou se vrátila ke školství, kde před lety pracovala a začala dělat programy pro děti.

„Předškoláci i menší školáci k nám na farmu přijedou, stráví tady čtyři vyučovací hodiny. Já jim udělám exkurzi, prohlédnou si zvířata, dozvědí se, co které zvíře potřebuje, proč ho chováme, sáhnou si na každé zvíře, pohladí si ho, ti odvážnější si mohou vyzkoušet, jak se dojí koza. Přijde mi to jako fajn způsob, jak dětem ukázat život na farmě a seznámit s přírodou, se zvířaty. Možná tak někteří získají jiný náhled na svět kolem sebe,“ přemítá Šárka Veselá.

U Veselých na farmě už bylo hodně dětí nejen z Havířova, ale ze škol od Ostravy až po Bukovec. Některé i opakovaně. Nedávno mi jeden školák hlásil: „Paní farmářko, já už to znám. My jsme tu byli se školkou, my už víme, jak se ta koza dojí,“ přidává úsměvnou historku.

Kozí farmu v Dolní Suché ale nenavštěvují jen děti. Prohlídky a ukázky tam nabízejí i pro skupiny dospělých, hendikepovaných, na podzim mají přijet i „Ježíškova vnoučata“.

Farmářka Šárka Veselá má klidnější pracovní dny. Na pastvu své stádo denně vypouští a mléko, které nadojí má pro vlastní potřebu, i sýry tzv. na chuť si vyrábí. Co bude do budoucna? „Potáhneme to tak dlouho, dokud to bude možné. Kdo ví, nějak bylo, nějak bude,“ dodává farmářka.