Podrobné informace k akci najdete v Deníku už v pátek 20. září. Uvnitř novin také najdete tipy na zajímavé vinařské akce ve vašem okolí a samozřejmě slevové kupony na dvanáct vybraných vín od českých a francouzských vinařů z nabídky Penny Marketu.

Jak slevu uplatnit?

Je to jednoduché. Této jedinečné nabídky můžete využít od 20. září do 2. října 2019 nebo do vyprodání zásob. Stačí vystřihnout kupon z našich novin a předložit jej u poklady na kterékoliv prodejně Penny Market. Sleva vám bude automaticky odečtena z původní ceny. Slevu navíc můžete čerpat na všech 12 vín současně. Tak tedy na zdraví!

Seriál Deníku ZAČÍNÁME S VÍNEM

• Pátek 20.9. Rubrika Tipy Deníku: Tipy na vinařské akce ve vašem okolí

• Sobota 21.9. Sobotní příloha Deníku - magazín Víkend: Užitečné rady pro začínající konzumenty vína

• Pondělí 23. 9. Burčák jako fenomén vinobraní. Jak se nenapálit při jeho výběru

• Úterý 24. 9. Bílá vína a jejich netradiční odrůdy. Kterou začít?

• Středa 25. 9. Růžovky nejsou jen pro dámy. K jakému jídlu se hodí?

• Čtvrtek 26. 9. Existuje dobré červené víno z Moravy? A jaké?

• Pátek 27. 9. Sekt není šampaňské aneb Čeho se raději vyvarovat

A na jaká vína s exkluzivní slevou 25 procent se od pátku 20.9. můžete těšit?