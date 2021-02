„Tenkrát se tady rozhodla skončit předchůdkyně, která dříve hospodu provozovala. A vzhledem k tomu, že okolní pozemky patří rodičům a manžel vždycky toužil po tom provozovat hospodu, řekli jsme si, že si ji vezmeme do nájmu,“ uvedla Barbora Manďáková Radová s tím, že na své náklady úplně změnili interiér.

„Nechali jsme tady jen stoly a židle. Nebyl důvod je vyhazovat. Všechno ostatní jsme však změnili. Včetně prostoru, kde se nachází kuchyně. Venku jsme pak přidali posezení a lavičky. Na pozemku, který patří rodičům, jsme vytvořili pískoviště a houpačku. Přes léto tu máme venku i králíky, které obdivují hlavně děti,“ vyjmenovala Manďáková Radová.

Umí tady rychle připravit velmi chutnou pizzu. V létě je možnost si venku posedět u piva či kávy. Hospodu NAHŘIŠTI v Pržně si ohromně oblíbili nejen cyklisté, ale také rodiny s dětmi. Na snímku kuchař kuchař Petr Žídek.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Když přebírala hospodu, uvědomovala si ona i její manžel, že se nachází na ideálním místě. „Stojí hned u cyklostezky vedoucí z Ostravy až do Beskyd. V létě k nám tedy jezdí spousta cyklistů. Někteří se u nás zastaví, když jedou kolem, ale jsou i takoví, kteří přijdou z práce, sednou na kolo a jedou cíleně k nám,“ popsala. „Rodiny s dětmi oceňují, že nejsme u žádné rušné cesty, takže mohou děti nechat, aby se bez zábran vyřádily. Navíc hned vedle nechala obec postavit krásné dětské hřiště. Jsou tady i dva kurty. Jeden se využívá na tenis, druhý na fotbal. Je tu tak bohaté sportovní vyžití,“ pokračovala Manďáková Radová a dodala, že v létě venku svítí slunce od dopoledne až do večera.

Hlavní tahák

A co je hlavním tahákem populární prženské hospody? „Nechali jsme si produkt, který tady byl už dříve. Kluci, kteří tady byli ještě před předešlou nájemnicí, pekli pizzu. Pokračujeme tak v zaběhnuté tradici, na kterou jsou už lidé zvyklí. Dali jsme do toho svůj způsob. Používáme kvalitní suroviny, dobré těsto a snažíme se být co nejrychlejší. Lidé oceňují, že na pizzu nemusí dlouho čekat,“ řekla Manďáková Radová.

Spousta restaurací a hospod nyní bojuje o přežití. Hospoda NAHŘIŠTI koronavirovou krizi zatím zvládá.

„Nejhorší byl začátek. Loni v březnu nikdo nic nevěděl. Netušili jsme, jak to uchopit. V nařízeních se špatně orientovalo, takže jsme dohledávali tiskovky vlády. Čekali jsme, jestli nás někam nasměřují. Momentálně prodáváme přes výdejní okno a rozvážíme lidem pizzy až domů. Máme nárok i na nějaké podpůrné programy, takže zatím neřešíme existenční potíže. Dá se říct, že jsme se současné situaci dokázali přizpůsobit,“ poznamenala Manďáková Radová.

K nejčerstvějším novinkám patří nový objednávkový systém. „Máme novou aplikaci pro jednodušší zadávání objednávek včetně systému, který informuje zákazníky o stavu jejich objednávky. Do budoucna bychom chtěli ještě více vozit do Frýdku-Místku, třeba na Riviéru, kam to pro nás není tak daleko. V současné době už do Frýdku rozvážíme nejčastěji lidem, kteří nás objevili v létě při výletech na kole,“ uzavřela Manďáková Radová.